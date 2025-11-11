Obviněný si dívenku vyhlédl na autobusové zastávce v ulici Olbrachtova a následoval ji až ke schodišti obchodního domu. Tam ji lstí vylákal až do výtahu, ve kterém společně vyjeli do čtvrtého patra.
„Muž v průběhu jízdy zjistil, že se uvnitř nachází bezpečnostní kamera a tak vyčkal až do posledního patra. Tak ji po výstupu chytil za ruku a odvedl ji do nákladového výtahu, kde žádná kamera není. V průběhu jízdy dolů jí na svém mobilním telefonu ukázal pornovideo, přičemž jí do ruky vložil svůj obnažený penis,“ popsal skutek mluvčí policie Richard Hrdina.
Vystrašené dívce se naštěstí v dolním podlaží podařilo z výtahu vystoupit a zvrhlíkovi utéct.
Případem se začali ihned zabývat kriminalisté z 3. oddělení. Zajistili kamerové záznamy a po rozsáhlé operativní pátrací akci muže brzy zadrželi a obvinili z trestného činu sexuální útok. Za ten mu v případě odsouzení hrozí až dvanáct let odnětí svobody.
Detektivové podali státnímu zástupci návrh na vzetí obviněného do vazby. Ten návrh akceptoval, ale soud žádosti státního zástupce nevyhověl. Obviněný je tedy vyšetřován na svobodě.
„Není vyloučeno, že se obviněný muž (na fotografiích anonymizován) dopustil i dalších skutků, a proto tedy, pokud jste se s obdobným jednáním setkali, navštivte prosím nejbližší služebnu policie,“ dodal k případu Hrdina.
Policie dále potřebuje vyslechnout jako svědka muže o berlích, který se v době skutku také nacházel ve výtahu. Pokud se na fotografiích v galerii on sám pozná, nebo víte, o koho se jedná, volejte prosím linku 158.