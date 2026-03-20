Je tu sezona turistických linek a přívozů. Svezte se Bardotkou či novým RegioFoxem

Autor: bur
  15:02aktualizováno  15:02
V sobotu 21. března se po zimě opět rozjedou sezonní turistické spoje v Praze a okolí. Na trasy vyrazí tradiční linky, které vyhledávají zejména výletníci. Do provozu se vrací také cyklobusy či přívozy.
Motorové vlaky RegioFox

Motorové vlaky RegioFox | foto: ČD

Motorové vozy RegioFox
Cyklohráček
Cyklohráček
Sezónní cyklobus PID.
6 fotografií

O obnovení provozu sezonních spojů informovaly České dráhy a Ropid, organizátor hromadné dopravy v Praze a okolí.

Letošní novinkou bude nasazení motorových vozů RegioFox na víkendové vlakové spoje do Brd a do Českého ráje, objeví se i na běžných spojích v Posázaví.

„Tyto bezbariérové vlaky nahradí na výletních spěšných vlacích ‚Brdy‘ a ‚Český ráj‘ soupravy sestavené z lokomotivy a starých osobních i motorových vozů. Nové jednotky tak výrazně zvýší cestovní komfort,“ řekl Jakub Goliáš, ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah.

Turisté ale budou moci využít i klasickou „Bardotku“ a jízdu v klasických kupé třeba v Kokořínském rychlíku z Prahy do Mšena, či poctivou „Kredenc“ Posázavského motoráčku z Prahy přes Davli do Čerčan.

Motorové vozy RegioFox

Sezónní cyklobus PID

Třináctou sezonu odstartuje dětský vlak Cyklohráček. Na cestě z Prahy do Slaného projede Pražský Semmering a cestou nabídne návštěvu Okoře, Zákolanského údolí, rodinného Zooparku Zájezd, Budče a samotného královského města Slaný.

Vlak pojede o víkendech ráno z pražského hlavního nádraží a po poledni ze Smíchovského nádraží do Slaného, oba spoje pak obratem pojedou zpět.

Startuje také sezona pražských přívozů. K celoročním přívozům P1 a P2 se připojí ostatní, které budou v provozu až do konce října. Kromě přívozu P3 mezi Dvorci a Lihovarem, který nahradí nově otevřený Dvorecký most. Naposledy se P3 projede po Vltavě 17. dubna právě v den otevření nového mostu.

V sobotu vyrazí také první cyklobus. Nejprve brdský, který spojuje vlakové nádraží v Dobřichovicích s brdskými hřebeny a jede přes Černolice, Řitku a Mníšek pod Brdy do Kytína.

O týden později se přidá pražská linka 147 z Dejvické na Výhledy, která o víkendu nabízí možnost přepravy jízdních kol.

Inspiraci hledejte v turistickém průvodci

Ropid pro letošní sezonu vydal průvodce speciálních linek. Ke každé lince doplňuje jízdní řády, schéma trasy, ale hlavně také tipy na nejzajímavější cíle v okolí.

K dispozici je na informačních centrech PID a Dopravního podniku hl. m. Prahy a také ve vybraných železničních stanicích.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

20. března 2026  16:47

Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.