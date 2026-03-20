O obnovení provozu sezonních spojů informovaly České dráhy a Ropid, organizátor hromadné dopravy v Praze a okolí.
Letošní novinkou bude nasazení motorových vozů RegioFox na víkendové vlakové spoje do Brd a do Českého ráje, objeví se i na běžných spojích v Posázaví.
„Tyto bezbariérové vlaky nahradí na výletních spěšných vlacích ‚Brdy‘ a ‚Český ráj‘ soupravy sestavené z lokomotivy a starých osobních i motorových vozů. Nové jednotky tak výrazně zvýší cestovní komfort,“ řekl Jakub Goliáš, ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah.
Turisté ale budou moci využít i klasickou „Bardotku“ a jízdu v klasických kupé třeba v Kokořínském rychlíku z Prahy do Mšena, či poctivou „Kredenc“ Posázavského motoráčku z Prahy přes Davli do Čerčan.
Třináctou sezonu odstartuje dětský vlak Cyklohráček. Na cestě z Prahy do Slaného projede Pražský Semmering a cestou nabídne návštěvu Okoře, Zákolanského údolí, rodinného Zooparku Zájezd, Budče a samotného královského města Slaný.
Vlak pojede o víkendech ráno z pražského hlavního nádraží a po poledni ze Smíchovského nádraží do Slaného, oba spoje pak obratem pojedou zpět.
|
Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu
Startuje také sezona pražských přívozů. K celoročním přívozům P1 a P2 se připojí ostatní, které budou v provozu až do konce října. Kromě přívozu P3 mezi Dvorci a Lihovarem, který nahradí nově otevřený Dvorecký most. Naposledy se P3 projede po Vltavě 17. dubna právě v den otevření nového mostu.
V sobotu vyrazí také první cyklobus. Nejprve brdský, který spojuje vlakové nádraží v Dobřichovicích s brdskými hřebeny a jede přes Černolice, Řitku a Mníšek pod Brdy do Kytína.
|
OBRAZEM: Vyšehrad i lampa otočená úplně mimo. Co také uvidíte z nového mostu?
O týden později se přidá pražská linka 147 z Dejvické na Výhledy, která o víkendu nabízí možnost přepravy jízdních kol.
Inspiraci hledejte v turistickém průvodci
Ropid pro letošní sezonu vydal průvodce speciálních linek. Ke každé lince doplňuje jízdní řády, schéma trasy, ale hlavně také tipy na nejzajímavější cíle v okolí.
K dispozici je na informačních centrech PID a Dopravního podniku hl. m. Prahy a také ve vybraných železničních stanicích.