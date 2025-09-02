Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show

„Každý další ročník Signal Festivalu je pro nás příležitostí ukázat digitální umění z nové perspektivy. Nabízíme dvě trasy, v centru a na Vinohradech, a 20 instalací, z toho 10 v placené zóně. Po třech letech se vracíme na náměstí Míru k bazilice sv. Ludmily,“ řekl Martin Pošta, ředitel festivalu.
Světelnou show a instalace si diváci prohlédnou ve vnitrobloku Clam-Gallasova paláce, Klausově synagoze, Paláci Savarin nebo svatosalvátorském kostele Anežského kláštera. Poprvé ožije také věž Staroměstské radnice.
Lákavou novinkou letošního ročníku bude z Dvořákova nábřeží viditelná 3D světelná projekce na clonu z vodní mlhy, která působí, jako by se vznášela ve vzduchu. Efekt tak podle pořadatelů připomíná hologram.
Hudební producent NobodyListen v rámci audiovizuální show spojí síly s umělcem Janem Hladilem, společně přetvářejí budovu Sokola v Riegrových sadech v živý organismus. Instalace využije nejmodernější technologie, zejména 360° prostorový zvuk systém L-ISA.
Zájemci se budou moci do některých vystoupení osobně zapojit, třeba do performance Grill Flame v režii umělecké skupiny Rafani. „Diváci uslyší a uvidí množství zvuků a plamenů grilování všeho. Do pálení nadbytku chceme postupně zapojovat publikum,“ představil akci David Kořínek z Rafanů.
Přesný program, trasy a vstupenky do placených zón jsou pro zájemce k dispozici na webu akce Signal Fest.
10. října 2024