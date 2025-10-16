Trasa Centrum představí divákům třeba unikátní 3D projekci na vodní stěnu, která bude vidět z Dvořákova nábřeží. „Dílo s názvem Světlo Tzolk’inu připravilo tchajwanské studio Peppercorns,“ uvedl Martin Pošta, ředitel Signal Festivalu. Tzolk’in je název pro mayský kalendář, který určuje zákony času a přírodní energie.
„Instalace pracuje s motivem vzniku a zániku a dynamikou jejich opakování, kterou se řídily civilizace staré tisíce let,“ vysvětlují tvůrci. Projekce trvá čtyři minuty a opakuje se šestkrát za hodinu.
Ve středu města na návštěvníky čeká další desítka instalací, například monumentální videoinstalace v gotickém kostele sv. Salvátora v komplexu Anežského kláštera. Představí se zde dílo Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall). Instalace připomene tvorbu Billa Violy, amerického průkopníka v oblasti nových médií a videa.
„Rozvíjí jeho velké téma – hranici mezi životem a smrtí. Ve spojení se sakrálním prostorem vytváří hluboký zážitek,“ zve Alžběta Krajčíková, programová ředitelka festivalu.
Radnice plná cifer
Staroměstskou radnici promění videomapping s názvem Overlord, vytvořený speciálně pro její věž. Jde o dílo italských autorů ze studia mammasONica. „Necháme se řídit jen čísly, nebo ještě dokážeme naslouchat vlastnímu přirozenému citu? “ ptají se tvůrci instalace.
|
Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show
Tvorbu domácích autorů lze spatřit v Klausové synagoze, kde Jan Poš představí Mýtus o hyperrealitě. Záměrem instalace je podle autora hledání takových řešení propojení reality a virtuality, v nichž obě existují v symbióze a vzájemně se pozitivně doplňují.
Začíná Signal Festival
V historickém centru přivede festival návštěvníky ještě do Clam-Gallasova paláce, barokního skvostu Starého Města. Instalace Mlha vznikla speciálně pro historický vnitroblok tohoto objektu. „Německý umělec Robert Seidel v ní propojuje barokní a současnou digitální estetiku,“ vysvětlují pořadatelé.
Další světelné podívané budou připravené v Jízdárně Savarin, Národní knihovně anebo v Kampusu Hybernská. Signal Festival zve také do Staroměstské tržnice. Zde před několika dny jeho tvůrčí tým zpřístupnil galerii Signal Space. V těchto místech Daniel Pošta a Lukáš Dřevjaný nachystali Synergii – dva protilehlé proudy světel, proplouvající a propojující tyto zajímavé prostory.
Ozářené Vinohrady
„Po třech letech se vracíme na náměstí Míru k bazilice sv. Ludmily,“ řekl Martin Pošta. Videomapping Iterace (Nekonečný rytmus města) nachystalo pro kostel studio V.P.M. z katalánské Barcelony.
Signal Festival též na vinohradské trase otevře jinak veřejnosti běžně nepřístupnou kapli Arcibiskupského gymnázia. Španělský umělec a designér Josep Poblet zde nabídne Lux Domus. Tento latinský termín lze přeložit jako „domov světla“. Instalace pracuje s geometricky uspořádanými světelnými body.
„Návštěvníkům bych doporučil, aby navštívili vinohradský Tresor Club, kde se bude odehrávat unikátní taneční performance Štěpána Benyovszkého a Viktora Konvalinky. Bude to příležitost navštívit taneční klub jako formát umělecké instalace,“ zve Daniel Burda, programový manažer.
|
VIDEO: Národní divadlo rozzářila světelná show ke 120. výročí Kytice
Zajímavé představení nabídnou také zelené plochy Vinohrad. V Riegrových sadech bude zpřístupněná interaktivní instalace Souhvězdí, která má podle její autorky Pavly Scerankové nabídnout magický výhled do oblak.
Světelné konstelace mohou tvořit i návštěvníci. Accord by Allegro si diváci vychutnají v Sadech Svatopluka Čecha. Jedná se o výsledek tvorby Andreje Boleslavského a společnosti Allegro, propojujícího digitální technologii, lidskou přítomnost a okolní prostředí.