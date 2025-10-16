VIDEO: Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Jan Bohata
  10:02
Největší přehlídka digitální a kreativní kultury v tuzemsku, Signal Festival, rozsvítí počínaje čtvrtkem metropoli. Nabídne i projekci na vodní stěnu. V pořadí už 13. ročník přehlídky má dvě hlavní trasy v centru a na Vinohradech. Součástí festivalu budou dvě desítky instalací tuzemských i zahraničních tvůrců. Ve středu večer se konala generální zkouška, fotograf a kameraman iDNES.cz byli u toho.

Trasa Centrum představí divákům třeba unikátní 3D projekci na vodní stěnu, která bude vidět z Dvořákova nábřeží. „Dílo s názvem Světlo Tzolk’inu připravilo tchajwanské studio Peppercorns,“ uvedl Martin Pošta, ředitel Signal Festivalu. Tzolk’in je název pro mayský kalendář, který určuje zákony času a přírodní energie.

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)
Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)
Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)
Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)
17 fotografií

„Instalace pracuje s motivem vzniku a zániku a dynamikou jejich opakování, kterou se řídily civilizace staré tisíce let,“ vysvětlují tvůrci. Projekce trvá čtyři minuty a opakuje se šestkrát za hodinu.

Ve středu města na návštěvníky čeká další desítka instalací, například monumentální videoinstalace v gotickém kostele sv. Salvátora v komplexu Anežského kláštera. Představí se zde dílo Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall). Instalace připomene tvorbu Billa Violy, amerického průkopníka v oblasti nových médií a videa.

„Rozvíjí jeho velké téma – hranici mezi životem a smrtí. Ve spojení se sakrálním prostorem vytváří hluboký zážitek,“ zve Alžběta Krajčíková, programová ředitelka festivalu.

Radnice plná cifer

Staroměstskou radnici promění videomapping s názvem Overlord, vytvořený speciálně pro její věž. Jde o dílo italských autorů ze studia mammasONica. „Necháme se řídit jen čísly, nebo ještě dokážeme naslouchat vlastnímu přirozenému citu? “ ptají se tvůrci instalace.

Hologram, hudba a barvy. Letošní Signal Festival láká na atraktivní show

Tvorbu domácích autorů lze spatřit v Klausové synagoze, kde Jan Poš představí Mýtus o hyperrealitě. Záměrem instalace je podle autora hledání takových řešení propojení reality a virtuality, v nichž obě existují v symbióze a vzájemně se pozitivně doplňují.

Začíná Signal Festival

  • Od 16. do 19. října – Signal Festival promění metropoli po čtyři večery od 19.00 do 24.00. Návštěvníci se mohou těšit na 20 instalací českých i zahraničních autorů a autorek. Většina programů je přístupná zdarma. Sedm instalací nabídne komornější zážitek v rámci placené zóny Signal INSIDE. Kompletní program lze nalézt na www.signalfestival.com.
  • Signal Forum – Další část festivalu nabízí konference, přednášky a workshopy o umění, technologii a společnosti.

V historickém centru přivede festival návštěvníky ještě do Clam-Gallasova paláce, barokního skvostu Starého Města. Instalace Mlha vznikla speciálně pro historický vnitroblok tohoto objektu. „Německý umělec Robert Seidel v ní propojuje barokní a současnou digitální estetiku,“ vysvětlují pořadatelé.

Další světelné podívané budou připravené v Jízdárně Savarin, Národní knihovně anebo v Kampusu Hybernská. Signal Festival zve také do Staroměstské tržnice. Zde před několika dny jeho tvůrčí tým zpřístupnil galerii Signal Space. V těchto místech Daniel Pošta a Lukáš Dřevjaný nachystali Synergii – dva protilehlé proudy světel, proplouvající a propojující tyto zajímavé prostory.

Ozářené Vinohrady

„Po třech letech se vracíme na náměstí Míru k bazilice sv. Ludmily,“ řekl Martin Pošta. Videomapping Iterace (Nekonečný rytmus města) nachystalo pro kostel studio V.P.M. z katalánské Barcelony.

Signal Festival též na vinohradské trase otevře jinak veřejnosti běžně nepřístupnou kapli Arcibiskupského gymnázia. Španělský umělec a designér Josep Poblet zde nabídne Lux Domus. Tento latinský termín lze přeložit jako „domov světla“. Instalace pracuje s geometricky uspořádanými světelnými body.

„Návštěvníkům bych doporučil, aby navštívili vinohradský Tresor Club, kde se bude odehrávat unikátní taneční performance Štěpána Benyovszkého a Viktora Konvalinky. Bude to příležitost navštívit taneční klub jako formát umělecké instalace,“ zve Daniel Burda, programový manažer.

VIDEO: Národní divadlo rozzářila světelná show ke 120. výročí Kytice

Zajímavé představení nabídnou také zelené plochy Vinohrad. V Riegrových sadech bude zpřístupněná interaktivní instalace Souhvězdí, která má podle její autorky Pavly Scerankové nabídnout magický výhled do oblak.

Světelné konstelace mohou tvořit i návštěvníci. Accord by Allegro si diváci vychutnají v Sadech Svatopluka Čecha. Jedná se o výsledek tvorby Andreje Boleslavského a společnosti Allegro, propojujícího digitální technologii, lidskou přítomnost a okolní prostředí.

