Signal Festival opět rozsvítí Prahu, poprvé zamíří na věž Staroměstské radnice

Při pražském říjnovém Signal Festivalu zamíří jeden ze dvou volně přístupných videomappingů poprvé za 13 let existence akce na Staroměstskou radnici. Druhá světelný show se vrátí ke kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru.
Festival potrvá od 16. do 19. října, část bude placená, infomovala za organizátory Tereza Lišková.

Italské studio MammasONica pro radnici vytvořilo projekci s názvem Overlord, jež se bude promítat na gotickou radniční věž. Podle organizátorů má citlivě a přitom radikálně proměňovat identitu místa spojeného s českými a československými dějinami.

Na bazilice sv. Ludmily na náměstí Míru španělské studio V.P.M. rozehraje projekci pod názvem Iterace (Nekonečný rytmus města). Námětem jsou dynamické proměny města, v nichž se futuristické architektonické struktury protnou s historickou geometrií neogotické kostelní fasády. Tuto projekci španělští tvůrci ozvláštní pomocí laseru.

V Praze začíná Signal Festival. Nabídne světla, umění i přednášky

Vedle volně přístupného programu bude mít festival opět placenou část v atraktivních lokalitách v centru Prahy. Návštěvníci Signal Inside se mohou stát přímými účastníky uměleckých děl, připravuje se zatím neupřesněná velkoformátová imerzivní projekce. Placená zóna nabídne celkem sedm světelných instalací.

Jedním z míst má podle dostupných informací být dlouho zavřená Staroměstská tržnice. Součástí doprovodného programu se také staly afterparty. Při loňském ročníku se takové večery odehrály v Lobkowiczkém paláci Pražského hradu. Letos zvolený vinohradský rondokubistický Radiopalác má větší kapacitu.

Zájemci si mohou od úterý koupit prvních tisíc vstupenek za zvýhodněnou cenu. Jednodenní zvýhodněná stojí 290 korun, celofestivalová vstupenka 390, VIP vstupné bude za 1 690 korun. Po vyprodání zvýhodněných vstupenek ceny stoupnou. Odhaduje se, že na festival obvykle do centra Prahy vyrazí kolem půl milionu lidí.

