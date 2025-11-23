Šikany přibývá. Školy posilují prevenci i promítají film s roztomilým hrdinou

Jana Sobíšková
  11:32aktualizováno  11:32
Se šikanou se setkává čím dál více školáků, na Linku bezpečí se kvůli ní loni obrátilo 1 809 dětí, ale i dospívajících. Meziročně čísla vzrostla až o 14 procent. Školy, městské části, ale i jednotlivci proto chystají preventivní programy, o které je navíc velký zájem.
Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně...

Žáci čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka na besedě o boji proti šikaně (listopad 2025) | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

„Děti, co si myslíte, že je šikana? Jsou to neshody, které se někdy ve třídě vyskytnou?“ ptá se žáků čtvrté třídy Základní školy Vyžlovka ředitelka Jana Pelikánová a vyvolá Eliáše. „Ne. Je to násilí, a když je víc lidí proti jednomu,“ odpovídá hoch. O slovo se hlásí Ema, která dodává, že šikana se opakuje. A Hanička dodává, že jde o chování, které ubližuje, a tomu, kdo se ho dopouští, by se samotnému nelíbilo.

Souhlasně přikyvuje také fotograf Matěj Dereck Hard. Stojí před dětmi, aby jim promítl svůj fotografický film KiDÓ – snímek o boji proti šikaně, kterou sám v dětství zažil. Uměleckým ztvárněním své zkušenosti chce pomoci nejmladší generaci boji s tímto školním fenoménem.

Neřešená šikana, HHC v šatnách. Rodiče hovoří o problémech na říčanské základce

„Je to důležité téma, kterým se letos budeme zabývat. Návštěva Matěje je úvodní akcí, na kterou budeme navazovat, aby každý žák věděl, co šikana je a jak ji řešit,“ vysvětluje ředitelka. Autor snímku mezitím pokládá na stůl dva plyšáky z filmu. Jedním z nich je super malý a roztomilý hrdina KiDÓ se superschopnostmi, kterého by podle Hardeho měl každý „najít sám v sobě“.

„Malého Maxe šikanují tři starší kluci. Čekají na něj na cestě do školy a například mu seberou peníze, drží ho až do začátku vyučování anebo ho poplivou. Max má ale od táty zarámovaný obrázek superhrdiny, který ho má ochraňovat, když spolu nebudou. V nouzi si pak Max panáčka vyfotí, aby ho měl u sebe, ale šikanátoři mu telefon s fotkou rozbijí. V tom ale KiDÓ ožije a z rozbitého mobilu vyleze. Má superschopnosti, sílu vštípit myšlenky, a Maxovi pomůže,“ shrnuje autor děj.

Výměna školy

Žáci napjatě poslouchají. Mezi nimi také Marek, který má se šikanou osobní zkušenost z doby, kdy byl teprve druhák.

„Před obědem jsem šel na záchod, kam přišli dva čtvrťáci, začali mi brát brýle, shodili mě na zem. Potom se to začalo opakovat, tak jsem to řekl rodičům. Ani další rok to nepřestalo, tak mě dali do téhle školy, kde je to dobré,“ vypráví Marek.

Film KiDÓ

● Unikátní pohádka pro děti ve věku 6 až 12 let, která bojuje proti šikaně a násilí mezi dětmi.

● Je vyprávěná formou cinemagrafů. Jednotlivé záběry tvoří fotografie, kde se jeden prvek hýbe.

● Za příběhem, fotografiemi i režií stojí umělecký fotograf Matěj Dereck Hard, držitel prestižních mezinárodních ocenění i Czech Press Photo 2017.

● Loni vzniklou pohádku zaštítil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a Linka bezpečí.

Z promítaného videa se žáci dozvěděli, že se nemají bát svěřit. Marek se podle svých slov nebál.

„Děti, za kým byste šli, kdyby se vám dělo něco podobného, jako ve filmu?“ zjišťuje ředitelka. Děti správně odpovídají, že za ní, za třídní učitelkou, ale také za mámou a tátou, podle toho, jestli by k události došlo ve škole, nebo cestou domů.

Žačka Minevra uvažuje, že by šikanu hlásila všem zmíněným, stejně jako Eliáš, Anička, Simonka či Lili. Také Eda by šikanu nahlásil více lidem. „I kdyby se to hned nevyřešilo, pomohlo by mi to, protože když se vypovídám, tak se mi uleví,“ povídá Eda.

Také Hard radí svěřit se, a to i v případě, kdy útočník pohrozí, že „to pak bude horší“.

„Hlavně si to nenechávat pro sebe, ten problém je vážný,“ upozorňuje. Svůj projekt nyní rozesílá na přání do škol, protože není v jeho silách je objíždět osobně.

Když se směje jen jeden

Pelikánová svým žákům také připomíná, že mají možnost obrátit se na Linku bezpečí na čísle 116 111.

„Ročně řešíme kolem 1 500 až 2 000 kontaktů s dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o šikanu ve školách, ta v našich statistikách dominuje, ale objevují se i témata šikany v kyberprostoru, jako vytváření fake profilů či pomlouvání spolužáka v chatovací skupině,“ poukazuje mluvčí linky Michaela Klofcová.

O šikanu podle ní jde tehdy, když útočník opakovaně ubližuje a má nad obětí zjevnou převahu, což v ní vyvolává strach či jiné nepříjemné pocity. „Důležitý je zřejmý úmysl ublížit. Zjednodušeně: pokud se směje jen jedna strana, je to signál, stejně jako pokud se jedna strana cítí ponížená, zraněná nebo jakkoliv jinak dotčená,“ přibližuje Klofcová.

„Ať se to neopakuje! Máte důtku.“ Školy šikanu zlehčují, nechtějí mít problémy

Šikanu obvykle řeší škola s rodinou. Pokud ale přeroste v závažnější problém, vloží se do případu orgán sociálně právní ochrany dětí OSPOD. Například v Praze 6 řeší asi deset případů šikany ročně. Radnice proto spustila komplexní program Zdravá Šestka.

„Probíhají přednášky a preventivní programy na základních školách zaměřené na témata jako duševní zdraví dětí, vztahy v kolektivu, násilí a šikana, užívání návykových látek, xenofobie, vandalismus, sebevražednost či sebepoškozování,“ říká místostarostka Mariana Čapková (Praha sobě).

