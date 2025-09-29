Nová silnice u Mladé Boleslavi odvede kamiony z přetížené výpadovky na Jičín

Pavel Svačina
  18:42aktualizováno  18:42
Spíše malá a málo viditelná, zato velmi důležitá. Středočeský kraj v pondělí odpoledne otevřel novou silnici na okraji Mladé Boleslavi za 114 milionů korun, která běžnou veřejností zřejmě nebude tolik využívaná, protože vede poněkud „vedlejší“ trasou mezi polem a průmyslovými halami. Přesto zásadně uleví nejvytíženějšímu výjezdu z Mladé Boleslavi směrem na Jičín, kudy projíždějí i tisíce aut mířících od Prahy směrem do Krkonoš.
Fotogalerie4

Otevírání nové silnice na okraji Mladé Boleslavi (29. září 2025) | foto: KSÚS

Nová propojka průmyslové zóny Plazy s letos otevřenou mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D10 u Kosmonos je součástí balíku rozsáhlých investic, které před lety v regionu slíbil stát v souvislosti s řešením dopadů a rozvoje tamního automobilového průmyslu.

„Nová silnice jednoznačně zvýší plynulost a bezpečnost provozu. Technicky vzato jde o prodloužení silnice třetí třídy 0164, která vede z křižovatky se silnicí I/16 u Řepova a doposud končila v průmyslovém areálu Plazy,“ zmiňuje Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS).

Novostavba měří bezmála 1,8 kilometru, součástí je mimo jiné nový kruhový objezd a jeden most.

Podle primátora Mladé Boleslavi Jiřího Boušky (ANO) především odvede kamionovou dopravu, která roky pendlovala mezi dodavatelskými firmami v průmyslové zóně a hlavním závodem automobilky Škoda na okraji Mladé Boleslavi.

„Jde o zhruba 200 kamionů, které nyní budou moci najet rovnou na dálnici D10, případně projet přímo mezi průmyslovou zónou a třináctou branou automobilky, aniž by musely jezdit městem přes Jičínskou ulici, té se proto výrazně uleví,“ říká primátor Jiří Bouška.

„Mohu za Škodu Auto slíbit, že novou trasu budeme co nejvíce využívat a ulevili jsme tak ostatním částem města a budeme se snažit, aby to, co tady vzniklo, přinášelo do České republiky další pracovní místa a umožňovalo nám tento region dál rozvíjet,“ řekl Jiří Drbout z automobilky Škoda.

Kromě toho dalších až 1 200 kamionů denně pendlujících mezi halami a Škodovkou odvedla přímo automobilka díky tomu, že postavila přes dálnici D10 první soukromý most, na něj navázala novou bránu číslo 14 a také zde postavila novou halu na kompletaci baterií do elektromobilů.

Další úleva za dva roky

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v pondělí připomněl, že další úlevu dopravně přetížené jičínské výpadovce a obcím podél této trasy přinese přeložka silnice I/16, která už za dva roky propojí mimoúrovňovou křižovatku Kosmonosy na dálnici D10 a obec Martinovice na silnici I/16. Řidiči mířící z Prahy, nebo například z České Lípy na Jičín a ještě dál na Krkonoše, tak už nebudou muset zajíždět do Mladé Boleslavi, ale pojedou po chystané přeložce přímo od dálnice.

„Již nyní probíhá archeologický průzkum a pevně doufám, že bude dokončen tak, aby se samotná výstavba přeložky I/16 mohla ještě v letošním roce rozběhnout,“ řekl iDNES.cz Kupka.

Dodal, že celkově balík opatření v regionu zahrnuje jedenáct dopravních staveb, z nichž část je už hotová, například mimoúrovňová křižovatka na dálnici D10, zároveň nyní probíhá rozšiřování třídy V. Klementa, která vede kolem mladoboleslavského sídliště a automobilky Škoda.

„Plánované projekty zahrnují také železniční stavby, například Bezděčínskou spojku, a další kroky k propojení rychlého železničního spojení dál na Mnichovo Hradiště. Dále se počítá s přeložkou silnice druhé třídy II/610, abychom dokázali lépe obsloužit území od Bezděčína po Řepov a významnou investicí bude propojení rezidenční čtvrti a průmyslové zóny u Bezděčína,“ vyjmenovává Kupka.

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Liberecká zoo začala s přestavbou žirafího pavilonu, poprvé vydá přes 100 mil.

Zoo v Liberci, která je nejstarší v zemi, dnes zahájila modernizaci a rozšíření pavilonu žiraf. V její 121leté historii jde o první investici přes 100 milionů...

29. září 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Moravské Budějovice mají první úsek městské cyklostezky, stál 17 milionů

Moravské Budějovice na Třebíčsku otevřely první část cyklostezky, která v budoucnu protne celé asi sedmitisícové město a zajistí bezpečný průjezd cyklistům....

29. září 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

V Rokytnici v Orlických horách vznikne základna záchranné služby

V Rokytnici v Orlických horách vznikne za odhadovaných 15 milionů korun základna Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK). Vypsání...

29. září 2025  16:21,  aktualizováno  16:21

Státní zastupitelství prověřuje případ ponižování dětí na táborech na Berounsku

Školský ombudsman Štěpán Jílka podal trestní oznámení kvůli pořádání táborů pro děti z dětských domovů na Berounsku a na dalších místech. Děti na nich údajně...

29. září 2025  16:18,  aktualizováno  16:18

Mariánské Lázně získaly tři lázeňské stavby, plánují jejich obnovu

Mariánské Lázně získaly do majetku tři lázeňská místa ve městě - kolonádu Ferdinandova pramene a pavilony Rudolfova a Lesního pramene. Město začne podle...

29. září 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Na obnově Kantorovy vily spolupracuje Jablonec n. N. s rodinou bývalého majitele

Na přípravě rekonstrukce funkcionalistické Kantorovy vily spolupracuje Jablonec nad Nisou s rodinou bývalého majitele, soutěž na dodavatele chce vypsat ještě...

29. září 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

Lékaři v ústecké nemocnici vrátili půlročnímu kojenci šanci hýbat rukou

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem dnes lékaři půlročnímu kojenci operovali nepohyblivou ruku poraněnou při porodu. Při ojedinělém zákroku odborníci...

29. září 2025  16:04,  aktualizováno  16:04

Z kontejneru trčely jen nohy. Muž hledal v elektroodpadu mobil, strážníkům se chlubil

Pomoci muži, který se zabořil do kontejneru s elektroodpadem, z něhož mu trčely jen nohy, a vyšetřit jeho počínání vyrazili o víkendu strážníci z Prahy 4. Přes svízelně vyhlížející situaci muž...

29. září 2025  17:42

Nejméně směsného odpadu v hradeckém kraji z měst produkuje Červený Kostelec

Nejméně směsného odpadu v Královéhradeckém kraji mezi městy nad 5000 obyvatel loni vyprodukoval osmitisícový Červený Kostelec na Náchodsku. V černých...

29. září 2025,  aktualizováno 

Ve Val. Kloboukách se bude nově svážet bioodpad od rodinných i bytových domů

Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se bude nově svážet bioodpad od rodinných i bytových domů. Město chce zavést svoz bioodpadu přímo od domů od nového roku....

29. září 2025  15:57,  aktualizováno  15:57

Měsíc do startu Sokolského běhu republiky! Zúčastní se i Lukáš Krpálek

29. září 2025  17:24

Budova Sanatoria Pálava je téměř hotová, vrcholí i úprava okolního terénu

Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku je od zahájení stavby loni v březnu ve fázi dokončovacích prací budovy a úprav okolního terénu. Téměř hotová je...

29. září 2025  15:44,  aktualizováno  15:44

