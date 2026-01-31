Středočeské silniční pasti. Pomohly by lampy, nadjezd i opatrnost, míní experti

„Pacienta se středně těžkým zraněním jsme transportovali do kladenské nemocnice. Druhý muž utrpěl vážná zranění, musel být napojen na umělou plicní ventilaci a byl letecky přepraven do nemocnice v Praze,“ popisoval mluvčí krajských záchranářů Marek Hylebrant následky dopravní nehody, která se na zmíněné křižovatce stala počátkem loňského září. Srazil se tam kamion s automobilem, v němž cestovali dva mladíci.
Lidský faktor jako faktor X
Na zmíněné křižovatce u Hobšovic na Kladensku se střetává hlavní silnice I/16 s „okreskou“ III/23935 směrem na Luníkov.
Fakta
10 nejrizikovějších úseků
● Dálnice D7 u Stehelčevsi na Kladensku (za posledních 5 let 38 nehod, 13 zraněných).
● Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/38 u Církvice na Kutnohorsku (36 nehod, 19 zraněných).
● Křižovatka silnice I/38 a ulice Sokolečská u Poděbrad (23 nehod, 18 zraněných).
● Křižovatka silnic II/610 a II/275
● Křižovatka silnic I/16 a III/23935 u Hobšovic na Kladensku (27 nehod, 34 zraněných).
● Okružní křižovatka na silnici II/611 u Jiren na Praze-východ
● Dálnice D5 u Vráže na Berounsku (38 nehod a 6 zraněných).
● Silnice II/233 u Pavlíkova (Beroun) (16 nehod a 6 zraněných).
● Křižovatka II/610 a II/245 v Brandýse (26 nehod, 10 zraněných).
„Na mapě jde o nenápadné místo, v provozu nicméně o jeden z nejproblematičtějších bodů v kraji. Křižovatka se nachází na vytíženém tahu mezi dálnicemi a zároveň tvoří součást obchvatu Slaného. Rychlý tranzit tady potkává místní dopravu. Za posledních pět let se zde stalo 27 nehod, při nichž utrpělo zranění 34 lidí,“ upozornil Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Nejčastěji tu řidiči přijíždějící z vedlejší silnice přehlédnou auta na hlavní a nedají jim přednost, přestože na to upozorňují značky. Silnice I/16 vede navíc rovným úsekem, auta po něm projíždějí ve vysoké rychlosti a pro řidiče odbočující z vedlejší silnice je někdy obtížné odhadnout správnou chvíli k přejetí. Dopravní policisté i experti se shodují, že značení je na místě nadstandardní, přesto selhává lidský faktor: nezkušenost a chybný odhad.
„Zvažovat lze přestavbu křižovatky na okružní, nicméně lepší variantou by byla mimoúrovňová křižovatka bez zásahu do hlavního provozu,“ poukázal na možná opatření auditor bezpečnosti David Pauk.
Další rizikové místo leží na okraji Jiren u Prahy, kde silnice II/611 opisuje okružní křižovatku napojenou na průmyslovou zónu. Přes den jde o běžné místo, ale po setmění se mění v past, která plní policejní statistiky. Za posledních pět let se tu odehrálo 22 nehod.
„Řidiči, kteří tudy projíždějí v noci, nejčastěji míří po dlouhém rovném úseku od Prahy – a právě tam, kde je třeba zatočit, pokračují rovně přes střed okružní křižovatky,“ řekl datový analytik Sibal.
Odborníci popsali společného jmenovatele: nepřiměřená rychlost spojená s nízkou pozorností. Křižovatka je bez veřejného osvětlení, a pokud řidiči podcení situaci nebo se nevěnují řízení, kruhový objezd před nimi doslova „zmizí“.
„Ve spolupráci s ČVUT v Praze nyní řešíme návrhy reflexních prvků, které křižovatku v noci zvýrazní. Kromě toho jednáme s vlastníky hal o vybudování veřejného osvětlení,“ uvedl krajský radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek (ODS).
Dopravní nástraha u Kluku
Některá riziková místa v regionu působí na první pohled přehledně, přesto jsou velkým zdrojem nehod. Příkladem je křižovatka silnice I/38 a ulice Sokolečská u poděbradské části Kluk, kde se posledních pět let stalo 23 bouraček. Nejčastěji šoféři přijíždějící z vedlejší silnice nedají přednosti vozidlům i přesto, že jsou u křižovatky výrazné značky.
Další příčinou je, že řidiči na hlavní nerespektují přikázanou rychlost 70 kilometrů v hodině. Ředitelství silnic a dálnic proto nyní uvažuje o tom, že zde vybuduje nadjezd, který by propojil Sokoleč a Kluk a zároveň neomezil dopravu na hlavní silnici.