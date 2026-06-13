Silný vítr ve středních Čechách polámal stromy, hasiči pomáhali i na Slapech

Silný vítr dnes ve středních Čechách polámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy, kde bylo třeba pomoci několika lodím. Od 12:00 měli zhruba 20 zásahů. Spadlý strom zastavil provoz například na trati mezi pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou, omezení provozu je též kvůli pádu stromu do prostoru dráhy na trati mezi Berounem a Zdicemi. ČTK o tom dnes informovali mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář a mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
Provoz na trati mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou stál přibližně hodinu. Omezení mezi Berounem a Zdicemi by mělo trvat do večerních hodin. "Vlaky jezdí po jedné koleji," uvedl Kavka.
Hasiči vyjížděli dnes odpoledne hlavně ke spadlým stromům, ve čtyřech případech pomáhali lodím na vodní nádrži Slapy. Jedna z nich byla částečně potopená, z další bylo třeba odčerpat vodu a další dvě plavidla pomáhali odtáhnout, uvedl Bakalář. Podle mluvčího středočeské záchranné služby Marka Hylebranta se nikdo nezranil.