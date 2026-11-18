Středočeští hasiči dnes měli kvůli silnému větru více zásahů u spadlých stromů. Od úterní půlnoci do dnešních 16:00 vyjížděli nejčastěji na Příbramsko a Benešovsko. V celém kraji pomáhali zatím odstranit stromy na 47 místech, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Jana Deylová.
Hasiči zasahovali ve většině středočeských okresů, i když v některých jen u jednotlivých případů. Pomáhali hlavně s odstraněním stromů, které vlivem větru spadly na silnici i na další místa. Na Příbramsku spadl strom do vedení vysokého napětí. "V okrese Praha-východ spadl strom na projíždějící automobil," uvedla mluvčí a dodala, že se nikdo nezranil. K poškozeným střechám a dalším nebezpečným situacím dosud podle ní nevyjížděli.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí kvůli silnému větru, který od úterý do dneška zasáhl část Česka. Objevit se mohly nárazy o rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu, vítr mohl poškodit stromy, způsobit problémy v energetice i dopravní komplikace.