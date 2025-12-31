Silvestr v Praze. Kde pořádají ohňostroj a tipy na netradiční vítání nového roku

Jana Sobíšková
  8:02aktualizováno  8:02
Přípravy na silvestrovskou noc vrcholí. Do Prahy podle odhadů Prague City Tourism přijelo slavit až 100 tisíc turistů. Hostiny i mejdany chystají restaurace, hudební kluby, i na lodě brázdící Vltavu. Připíjet se bude také v některých pražských divadlech. Přestože platí vyhláška o zákazu odpalování zábavní pyrotechniky, v ulicích nebudou chybět rachejtle. Slavit se dá ale i jinak.
Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)
Lidé na Staroměstském náměstí v Praze slaví konec roku. (31. prosince 2024)
Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)
Novoroční ohňostroj nad Prahou (1. ledna 2024)
15 fotografií

Podle Jakuba Chlebany z oddělení rezervací restaurace Tower Park Praha na Žižkovské věži je velký zájem oslavit konec roku například „v oblacích“.

„V kontextu let je to slabší podívaná než bývala v minulosti, ale například loni to bylo docela bohaté. A naši hosti spoléhají na to, že se najdou jedinci, kteří petardy odpalovat budou,“ sdělil Chlebana.

Zářivé barvy na nočním nebi budou k vidění z oblíbených pražských vyhlídek, jako jsou Petřínské a Riegrovy sady, z metronomu na Letné, ale i z méně známých míst na pražských perifériích, jako například na louce v ulici Na Rybářce v Suchdole.

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

Obyvatelé východní části hlavního města se mohou dokonce o půlnoci pokochat oficiálním novoročním ohňostrojem v Běchovicích, které jsou spolu s Koloději a Újezdem nad Lesy jedinými z městských částí, které letos podobnou akci organizují.

Silvestrovský program myslí také na děti. Ty lákají nejen zábavní parky, například Majaland u pražského letiště, ale i velká rodinná akce na Staroměstském náměstí, kterou pořádá Prague City Tourism. Program začne v 17 hodin a naváže na něj zhruba sedmihodinová show, během níž se dětská část postupně promění v hudební maraton.

Česko se chystá vstoupit do nového roku. Centrum oslav bude tradičně v Praze

Program pro introverty

Silvestrovskou zábavu si nemusí odpírat ani introverti, kteří se mohou dokonce seznámit, a to například v deskoherním baru Deskohub na Palmovce. Pro hráče všech věkových kategorií je tu k dispozici až 300 různých deskových her.

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

„Chodí k nám rodiny i jednotlivci, stoly máme i pro anglicky mluvící,“ přiblížila majitelka podniku Danica Dimitrijević. Silvestr v deskoherním klubu je podle ní zajímavý, protože člověk může přijít slavit také sám a třeba se i seznámit. Těchto návštěvníků dnes večer očekávají hodně.

„Nad deskovkou mizí ostych, když člověk neví, co má říkat. Tady musí hrát a mluvit může ke hře. Tím odpadá trapné ticho, což je i naše motto. Deskovkáři bývají introverti, kteří pracují sami na home office a nemají jak interagovat s jinými lidmi, proto je náš podnik láká,“ vysvětlila majitelka.

Strávíte příchod nového roku v Praze?

celkem hlasů: 5

Dvacítka pražských divadel dnes odehraje silvestrovské představení v žánrech komedie, hudební představení a vztahová dramata. Některá pozvou diváky i k přípitku. Národní divadlo má v programu balet Louskáček: Vánoční příběh a Laterna magika uvede představení Poe a Verdiho operu La traviata.

Novoroční dárky

Hlavní město si pro své obyvatele připravilo akci Novoroční dárek pro Pražany, kteří se letos budou muset obejít bez ohňostroje, ale i videomappingu, který město v minulosti pořádalo. „Místo novoročního ohňostroje veřejnosti nabízíme možnost užít si tento den se zvýhodněným vstupným do vybraných městských organizací,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Mezi místy, které mohou zájemci na Nový rok výhodně navštívit, jsou například botanická zahrada v Troji, a to za poloviční vstupné. Za 100 korun se návštěvníkům otevřou dveře také Muzea MHD ve Střešovicích nebo Zoo Praha. Galerie hl. m. Prahy na Nový rok nabídne vstupné 1+1 zdarma na všechny krátkodobé výstavy.

Silvestr do Prahy přiláká až sto tisíc lidí, úklid začne už ve tři ráno

Planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna a Hvězdárna Ďáblice nabízejí vstupné ve výši dětského pro všechny a na Vyšehradě lze za výhodné vstupné 1+1 zdarma navštívit výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu nebo za jednotné vstupné 100 korun absolvovat komentovanou prohlídku Kasemat. Vstup zdarma umožní Muzeum Prahy, a to do své nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci. Do objektů Clam-Gallasův palác a Dům U Zlatého prstenu se Pražané podívají za 80 korun.

K akci se letos nově připojí také vzdělávací centrum HW Lab, které na Nový rok chystá den otevřených dveří.

Noční tramvaje pojedou na Silvestra co 15 minut, metro a autobusy i ve dvě ráno

Na Nový rok mohou Pražané zavítat také na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlové bludiště jen za 50 korun.

„Jde o poděkování pro Pražany, pro lidi s bydlištěm v Praze, takže je nutné prokázat se třeba Lítačkou s pražskou adresou,“ upozornila Barbora Šoulcová z Prague City Tourism.

1. ledna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Dům Střelnice v Hradci je na prodej, mrzí někdejší sociální demokraty

Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové

Když před čtyřmi lety utrpěla tehdejší ČSSD ve sněmovních volbách debakl, byla otázka případného prodeje Domu kultury Střelnice v Hradci Králové kacířská. Jenže nyní, po dalším volebním propadáku a...

31. prosince 2025  7:52,  aktualizováno  8:10

Jihočeský kraj se bude podílet na odměnách pro zubaře na pohotovostech

ilustrační snímek

Jihočeský kraj se bude podílet na finančních odměnách pro zubaře, kteří budou vykonávat víkendové pohotovostní služby. Chce tím zabránit zániku pohotovostí,...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

V hradeckém kraji budou lékařské pohotovosti jako dosud, kraj na ně dá 11 mil.Kč

ilustrační snímek

Rozsah lékařských a stomatologických pohotovostí v Královéhradeckém kraji zůstane v příštím roce ve stejném rozsahu jako dosud. Od 1. ledna 2026 přebírají v...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

V Libereckém kraji zůstane pohotovost i ve Frýdlantu, zaplatí ji pojišťovny

ilustrační snímek

Pacienti v Libereckém kraji nepřijdou s Novým rokem o žádnou z lékařských pohotovostí, na které jsou zvyklí. Zachována zůstane i služba ve Frýdlantu na...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od...

31. prosince 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Novoroční projevy 2026: Kde sledovat prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše

Pavlova návštěva Libereckého kraje (11. prosince 2025)

Prezident Petr Pavel tradičně osloví občany na Nový rok prostřednictvím televize. Letos se k němu přidá i nový premiér Andrej Babiš, který zvolil netradiční cestu. Kde a kdy jejich projevy sledovat?...

31. prosince 2025

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

31. prosince 2025  6:06

Češi a Slováci se na závěr roku sejdou na Velké Javořině v Bílých Karpatech

ilustrační snímek

Češi a Slováci se dnes znovu sejdou na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně...

31. prosince 2025,  aktualizováno 

Při hašení požáru sauny na Českokrumlovsku se zranilo pět hasičů

PĹ™i haĹˇenĂ­ poĹľĂˇru sauny na ÄŚeskokrumlovsku se zranilo pÄ›t hasiÄŤĹŻ

Pět hasičů se dnes večer zranilo při hašení sauny v domě s apartmány v Horní Plané na Českokrumlovsku. V domě jinak v době požáru nikdo nebyl. Hasiči to...

30. prosince 2025  23:08,  aktualizováno  23:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Praha 13 Stodůlky

Praha 13 Stodůlky

Předposlední den roku 2025 se na Stodůleckém rybníku bruslilo. Pejsek spíš běhal. Brusle neměl.

vydáno 30. prosince 2025  21:39

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak srazil a usmrtil muže

ilustrační snímek

V Praze na trati z Holešovic do Roztok vlak dnes večer srazil a usmrtil muže. Kvůli nehodě nabraly zpoždění lokální i mezinárodní spoje. Vyplývá to z informací pražské zdravotnické záchranné služby a...

30. prosince 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.