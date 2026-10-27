Sítenský most v Kladně nahradí nový, uzavírka začne 16. listopadu

Sítenský most v Kladně nahradí nový, uzavírka kvůli pracím a chystané demolici začne 16. listopadu. Nový most město otevře nejpozději v červnu 2029. Jeho cena bude zhruba 200 milionů korun, jde tak o největší investici města pro nejbližší roky. Kvůli uzavírce budou přesunuté i některé zastávky autobusů, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Most z roku 1966, který spojuje kladenské části Kročehlavy a Sítná s centrem města, je u konce životnosti.
Příprava stavby začne přeložením inženýrských sítí na provizorní lávku. Na přelomu ledna a února je naplánovaný odstřel současného mostu. "Oproti původním předpokladům se odstranění bude týkat i nosných pilířů," uvedl mluvčí. Podle něj odborníci chystají i zajištění ochrany rostlin a živočichů včetně kontrolovaného vystěhování netopýrů, kteří jsou ve spárách mostní konstrukce.
Řidiči osobních aut budou moci uzavírku objet několika trasami, například přes ulice Železničářů a Ke Stadionu nebo přes ulice Dr. Foustky a J. Hory. Zároveň bude vyznačená i trasa, která míjí část Sítná. Povede přes ulice Ke Stadionu, ČSA, Gen. Klapálka, Unhošťská a Milady Horákové.
Na objízdné trasy navede řidiče značení, podle dopravy budou upravené také intervaly semaforů a vedení radnice bude dopravu průběžně sledovat a případně opatření upravovat. V ulicích, kudy povedou objízdné trasy, podle primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) stoupne doprava maximálně o 25 procent oproti současnému stavu. "Po dobu objízdné trasy budeme sledovat hustotu dopravy a zátěž těchto ulic. Pokud to bude nutné, bude zvýšena četnost jejich úklidu i letního kropení," dodal primátor.
Podle něj město také počítá s následnou opravou ulic, které zvýšená dopravní zátěž během uzavírek poškodí. Během stavby mostu dá město opravit i zaslepené úseky ulice Cyrila Boudy po obou jeho stranách.
Přesun autobusových zastávek se bude týkat například zastávky Sítná. Podrobnosti najdou cestující na webu města. Pěší projdou Sítenským údolím, ale prostor přímo pod mostem bude uzavřený. Dohled zde posílí i městská policie. "Uvědomujeme si, že hlavně po setmění nemusí být pohyb v údolí plném zákoutí pro občany pocitově příjemný, proto zde po dobu stavby mostu posílíme přítomnost hlídek městské policie. Instalován bude i přenosný kamerový bod," doplnil Volf.
Příprava staveniště si vyžádá i kácení dřevin, které budou koordinovat úřady dohlížející na ochranu přírody. Po dokončení prací dá město vysázet novou zeleň, která nahradí pokácenou. Na ochranu chráněných živočichů dohlédne biologický dozor.