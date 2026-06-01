Část zasypaná kamením se dala projít, ale šlo podle vedoucí provozního střediska Povodí Vltavy Jana Kareise o kotníky. Tato situace ho přiměla si objednat geotechnický posudek.
Celé opatření ohledně uzavření stezky bylo přijato po geotechnickém posudku, který ukázal nestabilní skálu po celé délce stezky.
Turisté se mohou o uzavření informovat prostřednictvím map. Na trase označení, nebo jakékoliv varování v aktuální době není.
Uzavřením stezky se zvýšila obava podnikatelů, kteří se bojí odlivu turistu, hlavně v blížící se letní sezoně.
Celé povodí nyní čeká na kompletní revizi a průzkum, které následně rozhodnou o dalších opatřeních.
Datum otevření stezky není ještě známé a ani jisté.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz