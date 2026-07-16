Skanzen ve Vysokém Chlumci na Příbramsku ožije Dnem řemesel

Točení keramiky na kruhu, drátování či paličkování je na programu Dne řemesel, který se koná v sobotu ve skanzenu ve Vysokém Chlumci na Příbramsku. V chalupách a stodolách předvedou svou práci dvě desítky řemeslníků. Novinkou letošního roku je výroba mýdla, informovala ČTK Stanislava Charvátová z Hornického muzea Příbram, které skanzen spravuje.
Návštěvníci uvidí i stavbu kachlových kamen, výrobu píšťalek nebo tkaní na stavu. Obdivovat mohou také práci řezbáře perníkových forem nebo sbírku historických seker.
"Pod širým nebem se bude kosit louka a štípat šindel. Děti si pochutnají na vlastnoručně vyrobeném medovém perníčku a z historické pece zavoní čerstvě upečený chleba. Po několika letech se do programu vrací ukázky práce s hliněnými omítkami a soustružení na šlapacím soustruhu," uvedla Charvátová.
Většina objektů bude volně přístupná a v provozu bude mlýn, pila i kovárna. Po celý den bude možné zakoupit keramiku z Milevska i Vysokého Chlumce, dřevěné píšťaly, přírodní mýdla, ručně pletené vlněné ponožky, dřevěné misky, medovinu i další včelařské produkty.
Skanzen Vysoký Chlumec uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené těžbou kamene. Do přírodního areálu v údolí potoka jsou postupně přenášeny obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty ohrožené na původním místě zánikem. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.
Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886 a je největším muzeem svého druhu v Česku. Má více než 60 stálých expozic v historických objektech v Příbrami a v dalších pobočkách.