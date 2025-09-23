Čáslav rozhodne o skládce odpadu. V referendu se hraje o investice i sportovce

Aleš Kubelka
  12:52aktualizováno  12:52
V desetitisícovém městě na Kutnohorsku neexistuje žhavější téma. Skládka odpadu na okraji Čáslavi, která už takřka zastínila její dominantu, gotickou věž kostela svatého Petra a Pavla, rozděluje obyvatele na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco její kritici poukazují na negativní ekologické i dopravní aspekty, přívrženci upozorňují na ekonomické přínosy.
Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž...

Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž čáslavského kostela, se účastnila spousta čáslavských obyvatel. Starosta a představitelé města chyběli. (3. dubna 2024) | foto: ČTK

Skládka v Čáslavi firmy AVE CZ
Skládka Čáslav firmy AVE (8. února 2023)
Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž...
Požár na skládce v Čáslavi firmy AVE CZ (15. dubna 2016)
6 fotografií

I proto se dá očekávat, že referendum o budoucnosti skládky, kterou chce firma AVE rozšířit, bude provázet vysoká účast. Obecní plebiscit se uskuteční současně s volbami do Poslanecké sněmovny na začátku října a obyvatelé v něm rozhodnou, na kolik je pro ně existence skládky důležitá.

Společnost AVE CZ odkoupila skládku od města v roce 2011, kdy podepsala s jeho tehdejším vedením smlouvu o spolupráci.

„Z ní vyplývá, že AVE kupuje skládku s daným potenciálem a tento objem sem také bude moci uložit. A město se zavázalo, že nebude skládce lidově řečeno házet klacky pod nohy. Díky poplatkům za uložený odpad si totiž můžeme mimo jiné dovolit účtovat občanům nízký poplatek za jeho svoz,“ konstatuje starosta Čáslavi Jaromír Strnad (ČSSD).

Pokud se skládka nerozšíří, přijdeme o miliardu, říká starosta Čáslavi

Společnost AVE nyní plánuje rozšíření skládky o 2,5 milionu metrů krychlových. Hora odpadu by se podle vedení firmy měla zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.

„Chápeme obavy obyvatel, a proto jsme městu předložili nabídku, která výrazně překračuje naše zákonné povinnosti. Pokud budeme moci skládku rozšířit, zajistíme na následující čtyři roky bezplatný svoz odpadu všem občanům Čáslavi. Tím jim v peněženkách ušetříme zhruba 26 milionů korun. Kromě toho bychom vybudovali na naše náklady komunikace, aby kamiony obsluhující skládku přestaly jezdit přes centrum města dříve, než bude dokončený plnohodnotný obchvat města,“ říká Miloš Jiřík, právní ředitel skupiny AVE.

I v případě, že občané v referendu rozšíření skládky zamítnou, bude areál fungovat dále.

„Máme zde třídicí linku, zařízení pro stabilizaci odpadů, kompostárnu, sběrný dvůr a další provozy s kapacitou přes 330 tisíc tun odpadu ročně. Do provozu také uvedeme překládací stanici na shromažďování a distribuci komunálních odpadů do spaloven,“ upozorňuje mluvčí AVE CZ Barbora Kottová.

Samotné vedení radnice je rozšíření skládky nakloněné. „Všichni se shodneme na tom, že skládka není nic hezkého. Ale když už tady stojí, je naší povinností z ní získat maximum financí do rozpočtu. Pokud by se obyvatelé vyslovili proti záměru, znamenalo by to roční výpadek příjmu 50 milionů korun, které využíváme na investice. A pokud se budeme bavit o době po rozšíření skládky, tak ta by nám měla přinést v horizontu následujících dvaceti let nejméně miliardu korun,“ říká starosta Strnad.

Společnost AVE CZ současně upozorňuje na zavádějící tvrzení, že v případě změny územního plánu nemá právo na náhradu škody.

„Podle odborných analýz budou veškeré nároky naší společnosti, které vzniknou v důsledku nemožnosti rozšířit skládku, oprávněné. Mohou přitom dosáhnout až stovek milionů korun,“ konstatuje Miloš Jiřík.

Nechtějí být českou „popelnicí“

Zcela opačnou optikou hledí na dopady rozšíření skládky jeho odpůrci, kteří se obávají nárůstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů.

„Opravdu si firma AVE myslí, že občané Čáslavi vymění zdraví svých dětí a vnoučat za čtyři roky popelnic zdarma? Jak hloupí podle AVE naši obyvatelé asi jsou? Máme navíc informace z důvěryhodných zdrojů, že na skládce docházelo k závažnému porušování technologické kázně při ukládání nebezpečných odpadů, z čehož plynou naše obavy z negativních dopadů na zdraví lidí. Analýzy přitom ukazují, že bez peněz ze skládky se naše město obejde, zatímco bez čistého vzduchu, půdy a vody to určitě nepůjde,“ namítá Bohumil Bartuněk, zmocněnec přípravného výboru referenda.

Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž čáslavského kostela, se účastnila spousta čáslavských obyvatel. Starosta a představitelé města chyběli. (3. dubna 2024)
Skládka v Čáslavi firmy AVE CZ
Skládka Čáslav firmy AVE (8. února 2023)
Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž čáslavského kostela, se účastnila spousta čáslavských obyvatel. Starosta a představitelé města chyběli. (3. dubna 2024)
6 fotografií

Proti záměru bojuje také Český svaz ochránců přírody Zelená Čáslav. „Naše město rozšíření skládky nepotřebuje. Kapacita již hotové vany pokryje potřeby regionu na více než dvě stě let. Už dnes sem proudí odpady z celé republiky, nechceme být ještě větší popelnicí. Naší povinností je chránit zdraví obyvatel, vodu, ovzduší i krajinu. Společnosti AVE CZ, jedné z nejčastěji pokutovaných za porušování pravidel, navíc nedůvěřujeme,“ dodala Olga Hrubá ze zmíněného spolku.

Pokud by v referendu převážil tento názor, mělo by to ekonomické důsledky, před kterými varuje i místní podnikatel Jaroslav Vaňátko, jenž založil občanskou iniciativu „Budoucnost Čáslavi je ve Vašich rukou“.

„Uzavření skládky by znamenalo výrazné zdražení života čáslavských obyvatel. Poplatky za odpady by se jim totiž mohly zdvojnásobit, daň z nemovitosti vzrůst až trojnásobně. V ohrožení však bude i čáslavská nemocnice, která dostává od provozovatele AVE pět milionů korun ročně. Obávám se, že bez nich hrozí dokonce zavření špitálu,“ upozornil Vaňátko.

Klíčový partner sportovců

Obavy z potenciální „stopky“ nárůstu skládky sdílejí i představitelé místních sportovních klubů, kterým společnost AVE přispívá nemalé částky na provoz.

„Na náš hokejový klub by absence podpory společnosti AVE měla fatální dopad. Jelikož mandatorní výdaje už omezovat nemůžeme, byla by ohrožená činnost nejen dospělého týmu, ale následně i mládežnických družstev. V klubu totiž na pozicích jejich trenérů působí z velké části bývalí a současní hráči A-týmu. Reálné je i nedokončení současné sezony,“ obává se předseda HC Čáslav Viliam Chrenka.

Také pro fotbalový klub by ztráta generálního partnera představovala zásadní komplikaci při sestavování rozpočtu.

„Finanční příspěvek společnosti AVE tvoří klíčovou část našeho rozpočtu; jen díky němu můžeme zajistit běžný provoz a rozvíjet mládežnický i dospělý fotbal. Společnost je naším generálním partnerem již více než dvacet let. S velkou pravděpodobností bychom museli omezit rozvoj klubu. Už nyní jsme totiž nucení kvůli rostoucím nákladům na dopravu, vybavení či provoz tréninkového centra zvyšovat členské příspěvky,“ říká předseda FK Čáslav Jakub Svoboda.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Smuteční síň v Roudnici se opravuje

Pozůstalí musí pro smuteční rozloučení využívat náhradní místa.

23. září 2025  15:59

Návrat z rodičovské přehledně: Jaká máte práva a nové možnosti podle zákoníku práce

Pro rodiče je návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené zásadním životním momentem. Nejde jen o změnu rodinného režimu, ale také o zajištění pracovních práv. Novela zákoníku práce, tzv....

23. září 2025  15:59

Dvě dívky se nevrátily domů. Jedna čelí posměchu, napsala dopis na rozloučenou

Policie od pondělí pátrá po dvou dívkách, které opustily své bydliště v Praze. Čtrnáctiletá dívka odešla z dětského domova, má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Patnáctiletá dívka odešla...

23. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Nový kotel na biomasu, plynový kotel v areálu Vřesová či využití paroplynové elektrárny k pokrytí zimních špiček. Tak vidí investice do nových ekologicky šetrných zdrojů tepla společnost SUAS Group....

23. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jedné ženě chtěl ukrást psa, druhou vzal do kravaty a sebral jí brýle

Jihlavští policisté o uplynulém víkendu zadrželi muže, který v krajském městě Vysočiny představoval nebezpečí zejména pro ženy. Jedné chtěl ukrást psa, druhou o pár dnů později fyzicky napadl a...

23. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Výstava ve zlínské Zikmundově vile připomíná její první obyvatele

Ve zlínské Zikmundově vile je ode dneška k vidění výstava Příběh manželů Januštíkových na Nivách a zrod zlínského okresu. Přibližuje osud prvních obyvatel...

23. září 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

Jablonečtí policisté obvinili muže ze stovek podvodů a úvěrového podvodu

Jablonečtí kriminalisté obvinili jednatřicetiletého muže z 252 skutků podvodu a úvěrového podvodu, které podle nich spáchal v minulém roce. Způsobil tím škodu...

23. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Fakultní nemocnice Ostrava má nové terapeutické prostory

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má nové terapeutické prostory. Pracoviště Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství získala FNO po přestavbě bývalé...

23. září 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

Garážová vrata se zahradními boxy Hörmann v Akci roku

23. září 2025  15:26

Výbuch za letu, nebo požár po nárazu? Odborníci vyšetřují pád stroje na Plzeňsku

V šestimístném letadle, které v pondělí odpoledne spadlo nedaleko Balkové na Plzeňsku, nebyl kromě pilota nikdo další. Potvrdila to policie i experti z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých...

23. září 2025  10:02,  aktualizováno  15:24

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za 1. pololetí 2025

23. září 2025  15:22

Město Touškov na Plzeňsku půjčuje místním už rok elektroauta, provoz je v plusu

Město Touškov u Plzně půjčuje místním lidem už rok dvě elektroauta, jedno rodinné a druhé sedmimístné. Zájem o službu značně roste a její provoz je v plusu,...

23. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.