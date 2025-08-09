Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Událost byla hlášena po 14:00. K požáru vyjelo 12 jednotek, zasahuje u něj kolem 60 hasičů. „Je to bez zranění. Jedná se pouze o požár odpadu,“ uvedl mluvčí.
Kolem 20:00 hasiči stále pokračovali v hašení hromady odpadů, rozebírali ji pomocí nakladače. Nadále platil druhý poplachový stupeň. Velitel zásahu si na místo povolal pásové rypadlo ze záchranného útvaru Jihlava.
„Máme tři ohniska a čekáme na záchranný útvar, aby nám to rozhrabal. Jak odpad prohořívá i dovnitř, tak je potřeba ho rozhrabat a dohasit,“ uvedl Pěnička.
|
Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta. Ve směru na Brno stojí
Podotkl, že požáry skládek trvají vždy na delší dobu. „Počítám, že zásah potrvá minimálně do rána,“ odhadl mluvčí.
Vzhledem k tomu, že hoří odpad, škoda nebude zřejmě žádná. Příčinu požáru budou vyšetřovatelé teprve zjišťovat.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz