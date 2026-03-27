Sklářská huť František v Sázavě se opět otevírá veřejnosti

Historická sklářská huť František v Sázavě na Benešovsku se opět otevírá veřejnosti. Památkově chráněný areál z 19. století má nové majitele, kteří chtějí navázat na předchozí obnovu. Cílem je vytvoření kulturního a společenského prostoru, který propojuje historické dědictví regionu s moderním využitím pro veřejnost, firmy i místní komunitu. ČTK o tom dnes informoval Petr Jarkovský z mediálního zastoupení hutě.
Bývalou sklářskou huť František postavil Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Po výstavbě nových provozů sázavských skláren a výrobních hal ale její význam klesal a pomalu chátrala. V roce 2006 vznikla Nadace Josefa Viewegha, která huť za více než 130 milionů korun zrekonstruovala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR, otevřela se v červnu 2014.
Po deseti letech existence pod správou Nadace Josefa Viewegha byla činnost hutě ukončena. Teď podle Jarkovského přechází do nové etapy pod záštitou Jana a Marie Hrnčiříkových, kteří chtějí navázat na předchozí obnovu s respektem k historickému odkazu místa. Otevřený je nyní hlavní sál a další přilehlé prostory, kde se konají akce pro veřejnost nebo si ho pronajímají firmy. V části bývalých dílen je naplánována další rekonstrukce.
"Naše nová vize počítá s tím, že se huť František stane kulturní a společenskou křižovatkou středních Čech. Nejde přitom o návrat k průmyslové výrobě, ale o návrat k hodnotám spojeným se setkáváním, sdílením nápadů a dialogem mezi minulostí a současností. Historický industriální areál nově nabídne zázemí pro kulturní večery, komorní koncerty, slavnostní události, odborné konference i firemní setkání. Ambicí projektu je vytvořit prostor, kde se budou potkávat podnikatelé, umělci, odborná veřejnost i místní komunita," uvedl Hrnčiřík.