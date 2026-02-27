Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Pavel Svačina
  17:32
Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro elektromobily různých značek koncernu Volkswagen. Posiluje tak roli v rámci evropského automobilového průmyslu. Zahájení produkce baterií v nové hale o rozloze 55 000 metrů čtverečních se v pátek účastnil také předseda vlády Andrej Babiš s místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem.

Škoda investovala 205 milionů eur, tedy asi 4,97 miliardy korun do rozšíření výroby baterií v Mladé Boleslavi, a stává se tak největším výrobcem bateriových systémů pro elektromobily v celém koncernu Volkswagen.

„Je to velmi významná investice, děkujeme za to. Škoda Auto zažila skvělý rok, byla třetí v prodeji vozů v rámci celé Evropy. Usiluje také o to, aby byla největším plátcem daní v celé České republice, což jistě ocení ministryně financí Schillerová,“ vtipkoval Babiš při zahájení výroby.

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. (27. února 2026)
Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. (27. února 2026)
Předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer na otevření nové výrobní haly pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. (27. února 2026)
Předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer na otevření nové výrobní haly pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. (27. února 2026)
Babiš s Havlíčkem navštívili mladoboleslavskou Škodu Auto (27. února 2026)
18 fotografií

„Když jsme tady v závodě na baterie, podotknu, že chceme, aby se sami lidé rozhodli, zda si koupí prvotřídní elektromobil Škoda, nebo takzvané normální auto se spalovacím motorem. Rozhodnutí Evropské komise zakázat prodej všech vozů se spalovacími motory po roce 2035 se mi nelíbí, není to logické. Budeme bojovat o to, aby si rozhodli sami lidé,“ řekl Babiš.

Zároveň dodal, že vláda řeší stále vysoké ceny energií v České republice. „Dnes jsem rozeslal další dopis členům Evropské rady, není totiž možné, aby Portugalsko platilo 25 euro za elektřinu a Česká republika 110 euro. Máme jednu z nejvyšší cen energií v Evropě a to není přijatelné,“ uvedl Babiš a připomněl, že do průmyslu zamíří miliardy korun v rámci snižování cen energií.

1100 bateriových systému denně

Dnes otevřený závod je prvním výrobním místem koncernu Volkswagen v Evropě, které vyrábí bateriové systémy s články integrovanými do bloku, tedy typu cell-to-pack (CTP). Baterie typu cell-to-pack jsou určeny pro použití ve velkosériových elektromobilech a vyznačují se zvýšenou odolností, snazší a méně nákladnou výrobou.

Závod je z 84 procent automatizován a jeho kapacita umožňuje vznik jednoho bateriového systému za 60 sekund, v Mladé Boleslavi se jich tak bude vyrábět více než 1 100 denně a až 335 000 systémů ročně.

Koncern VW škrtne pár drahých manažerů. O vývoji škodovek rozhodnou v Německu

„Díky této investici se Škoda Auto stává největším výrobcem bateriových systémů pro elektromobily v koncernu Volkswagen a ústředním pilířem naší strategie elektrifikace,“ uvedl Thomas Schäfer, člen představenstva koncernu Volkswagen odpovědný za velkosériové automobilky.

Podle předsedy představenstva Škoda Auto Klause Zellmera se jedná o významný milník pro tuto společnost.

„Otevřením nové montážní linky pro bateriové systémy lokalizujeme výrobu baterií ve velkém měřítku, posilujeme odolnější a konkurenceschopnější evropský hodnotový řetězec a dále zpřístupňujeme elektromobilitu,“ uvedl Zellmer.

Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

„Zároveň zdvojnásobujeme nabídku elektromobilů Škoda a přecházíme na ekologičtější energii, včetně přestavby naší teplárny z uhlí na biomasu, což od roku 2027 sníží emise o přibližně 274 000 tun CO₂,“ dodal Zellmer.

Škoda také při otevření nové haly ukázala zcela nový ještě maskovaný velký elektromobil Škoda Peak, který bude největším elektrovozem v její nabídce. Elektrické SUV nabídne sedm míst k sezení ve třech řadách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily za hranice

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení.

Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku...

27. února 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Ředitel FN Hradec Králové Aleš Herman byl zvolen předsedou Asociace nemocnic ČR

ilustrační snímek

Předsedou Asociace nemocnic České republiky (AN ČR) se stal ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) Aleš Herman. Byl zvolen jednohlasně, informovali...

27. února 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Brno zřejmě do května zpřísní parkování v historickém centru i v jeho blízkosti

ilustrační snímek

Podmínky pro parkování v historickém jádru Brna a v jeho okolí se zřejmě do konce května zpřísní. Regulaci parkování v historické jádru Brna se rozhodlo vedení...

27. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

ZČU rozšířila správní radu o šéfa Škody Group a ředitelku CzechInvestu

ilustrační snímek

Šéf Škody Group Petr Novotný a regionální ředitelka agentury CzechInvest Markéta Meissnerová se stali novými členy správní rady Západočeské univerzity v Plzni...

27. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vodík se zatím nepřistěhoval ani do Humpolce, ani do Prahy. Vodíkovou velmocí jsou Černošice

Jedu na vodík. Ale kde natankuji?

Už na začátku 70. let minulého století se o vodíkovém motoru hovořilo jako o pohonu budoucnosti. Bude to krása, až nám z výfuků místo čoudů bude téct jen voda. Blíží se třicátá léta 21. století a s...

27. února 2026

Otrokovice chystají v březnu kácení dřevin a obnovu zeleně v lokalitě Kozinec

ilustrační snímek

Otrokovice na Zlínsku chystají v březnu kácení dřevin a obnovu zeleně v lokalitě Kozinec. Je to území za atletickým stadionem na Štěrkovišti směrem na Bělov....

27. února 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Hradecká FN zrušila mimořádná protiepidemická opatření včetně omezení návštěv

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) zrušila všechna mimořádná protiepidemická opatření zavedená kvůli chřipce. Návštěvy pacientů jsou ode dneška možné v...

27. února 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro elektromobily různých značek koncernu Volkswagen. Posiluje tak roli v rámci evropského automobilového...

27. února 2026  17:32

V Liberci bude od pondělí komplikovat dopravu i částečná uzavírka Vítězné ulice

ilustrační snímek

Dopravu v horním centru Liberce bude komplikovat od pondělí příštího týdne také částečná uzavírka Vítězné ulice a přilehlého Štefánikova náměstí. Stavbaři...

27. února 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Lidé v plzeňském obvodě Doubravka mohou navrhovat vylepšení veřejného prostoru

ilustrační snímek

Čtvrtý ročník participativního rozpočtu, kdy o části investovaných peněz obvodu rozhodnou sami obyvatelé, vyhlásil čtvrtý plzeňský obvod Doubravka. Do konce...

27. února 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

V Ostravě je k vidění unikátní velkoplošná tapisérie vytvořená z nebarvené vlny

ilustrační snímek

Národní zemědělské muzeum v Ostravě ode dneška vystavuje velkoplošnou vlněnou tapisérii, která má název Přírodní bohatství ČSSR. I když jde o dílo staré šest...

27. února 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Aeroklub Žamberk oslaví 80. výroční vzniku leteckým dnem

ilustrační snímek

Aeroklub Žamberk na Orlickoústecku oslaví 80. výročí svého vzniku leteckým dnem. V sobotu 20. června na něm lidé uvidí vystoupení od špičkové letecké akrobacie...

27. února 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.