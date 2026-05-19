Škoda Auto VŠ bude spolupracovat s Entry Engineering na rozvoji inovací

Mladoboleslavská Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) bude spolupracovat s technologickou společností Entry Engineering. Partnerství se zaměří na aplikovaný výzkum a technologické inovace v automotive, kybernetickou bezpečnost a nové vzdělávací modely. Součástí spolupráce bude i vznik společné laboratoře. O uzavření smlouvy o spolupráci informovala ČTK za školu Renata Holubová.
"Strategické partnerství s Entry Engineering pro nás představuje významný krok v dalším rozvoji aplikovaného výzkumu a propojení vzdělávání s průmyslovou praxí. Společná Joint Laboratory navíc umožní studentům i akademickým pracovníkům participovat na reálných technologických projektech a zároveň přispěje ke vzniku inovací s přímým využitím v automotive prostředí," uvedl ředitel a rektor školy Ondřej Krejcar.
Součástí spolupráce bude i vznik společné laboratoře v připravovaném Inovačním centru ŠAVŠ. Bude sloužit jako platforma pro společný výzkum, vývoj, testování a prototypování technologických řešení pro automobilový průmysl a digitální technologie. Studenti se budou moci zapojit do reálných vývojových a výzkumných aktivit, odborných workshopů, praktických projektů a spolupráce s experty společnosti Entry Engineering.
"Budoucnost automotive průmyslu je o propojení technologií, výzkumu a talentovaných lidí. Společně se ŠAVŠ chceme vybudovat prostředí, kde mohou vznikat nové technologie a praktická řešení pro moderní průmysl. Naším cílem je propojit vzdělávání, aplikovaný výzkum a reálné projekty s využitím v rámci celého ekosystému Volkswagen Group," uvedl jednatel společnosti Entry Engineering Pavel Paickr.
ŠAVŠ funguje od roku 2000, jejím zakladatelem je mladoboleslavská automobilka. V bakalářských a magisterských programech na ní studuje zhruba 1300 studentů. Kromě technických oborů nabízí i ekonomické.
Entry Engineering, člen skupiny MATADOR Group, je česká technologická společnost působící v oblasti automotive a průmyslových technologií. Zaměřuje se na vývoj softwaru a hardwaru, testování a validaci systémů, automatizaci a moderní digitální řešení pro průmyslovou praxi. Součástí partnerství je i zapojení zástupců společnosti do správní rady, dozorčí rady, akademické rady a rady studijních programů školy.