Na kuriozitu z Roztok upozornily Novinky.cz. V úterý 2. června museli pracovníci v Rýznerově ulici „obasfaltovat“ auto značky Škoda Fabia, čímž vzniklo lysé místo kolem karoserie.
Okamžitý odtah auta podle místostarosty nebyl možný, jelikož řidič nejednal nezákonně. Částečné parkování u chodníku je v dané ulici běžně povoleno. Navíc podle dopravní značky na místě mělo být asfaltování hotové do 28. května. Firma však nedokázala práce dokončit v původním termínu. Kvůli špatnému počasí začala později, špatné značení však nevyměnila.
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Vedení města o situaci vědělo a s firmou bylo v kontaktu. Ve středu Novotný informoval, že s řešením hodlají počkat do pondělí příštího týdne, jelikož majitel auta může být na dovolené. Poté by zakročila odtahová služba.
Městská policie majitelku auta již vypátrala, informoval později místostarosta. Ta vozidlo během středečního odpoledne přeparkovala. „Asfaltérská firma ve čtvrtek díru vyasfaltovala, takže je oprava hotová,“ uzavřel vedoucí městské policie Petr Vevera.
„Je po legraci“
Místostarosta Novotný vyjádřil údiv nad širokým zájmem veřejnosti, pročež se rozhodl napsat o celé „kauze“ fejeton.
„Ocitli jsme se ve zcela nové dimenzi. Je zapomenut semafor. Ötzi, muž z ledu, je vedle dovedně zaasfaltované fabie shledán jako nepodstatná kuriozita. Že někdy nejezdily dobře autobusy? Že tu včera byla hejtmanka? Že rekonstruujeme sedmimilionovým nákladem Jungmannovu ulici? To je drobná pěna dní. Šeď,“ vyjádřil se místostarosta.
Snímek nevídaného díla asfaltérů na Facebooku do čtvrtečního dopoledne nasbíral 3 500 lajků. „Nikdo z vás neocení umění toho valcíře. Objet takhle auto, neškrábnout ho a ještě stylově udělat povrch… To není fušeřina, ale frajeřina,“ napsal jeden uživatel v diskuzi.
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Místostarosta věc okomentoval coby bývalý učitel češtiny. „Na představitele města se obracejí poslanci českého sněmu, volají novináři. Veřejnost se rozdělila do několika proudů. Jeden z nich, velmi silný, obdivuje preciznost asfaltérů, kteří vůz dovedně obkroužili. Píší ženy, které se chtějí s takovýmito asfaltéry seznámit. Muži nepíší.“
Jedna strana podle něj vinila za situaci šoféra kvůli tomu, že nepřeparkoval, druhá „tradičně“ radnici.