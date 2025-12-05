Znělo to jako střelba. Policie zasahovala ve škole na Žižkově

„Na Havlíčkově náměstí jsme prověřovali oznámení, dle kterého jeden z žáku školy slyšel ve škole zvuk připomínající střelbu,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Policie na místě provedla bezpečnostní opatření. „Byla tam vyslaná i zásahová jednotka. Nic nebylo potvrzeno a nikdo nebyl zraněn,“ dodal Hrdina.
Ve čtvrtek zasahovala pražská policie u budovy Střední průmyslové školy sdělovací techniky kvůli výhrůžce od studenta, která pocházela ze skupinového chatu. Policisté ho pak před školou zajistili.
Také v Chebu ve čtvrtek ráno zadržela policie studenta místní střední školy. Den předtím vyhrožoval, že do školy vezme zbraň a někomu ublíží. Policie v jeho batohu nalezla pouze teleskopickou vidličku. Nikomu se nic nestalo.