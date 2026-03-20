Dívka v pražské škole vypadla z okna, má vážná zranění

Událost se podle informací redakce stala v objektu Lauderovy mateřské školy, základní školy a gymnázia při Židovské obci v Belgické ulici okolo 10 hodiny.
„Patnáctiletá dívka měla vyskočit ze třetího patra. Zranila se, převzala si ji záchranka. Případem se zabýváme pro podezření z pokusu o sebevraždu,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
„Na místo jsme vyslali posádku záchranářů, lékaře a inspektorát. V péči jsme měli přibližně patnáctiletou dívku, která utrpěla poranění kotníků při pádu z výše. Měli jsme podezření na poranění pánve. Po ošetření jsme ji při vědomí transportovali do trauma centra,“ doplnil mluvčí záchranářů Karel Kirs.