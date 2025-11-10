Školky i dětské skupiny volají po dětech. Téměř tři čtvrtiny mají volná místa

Štěpánka Pavlína Borská
  9:42
Zatímco o místa na středních školách v Praze se uchazeči přetahují, ve školkách a dětských skupinách ubývají děti. Obsazenost školek je 85 %. Kvůli nízké porodnosti si s dětskými skupinami konkurují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Kalhous, MAFRA

„Asociace provozovatelů dětských skupin vytvořila mezi svými členy unikátní průzkum, z něhož vyplývá, že 70 procent respondentů nemá od září naplněnou kapacitu svých dětských skupin, z toho více než třetina se pohybuje na existenční hranici, protože měli k 1. září volnou více než třetinu své kapacity,“ upozornila předsedkyně asociace Daniela Celerýnová.

Dvouleté děti ve školce?

Menší zájem o dětské skupiny Celerýnová přisuzuje klesající porodnosti. Jako další důvod respondenti ve výzkumu uváděli, že místní mateřská škola začala přijímat i dvouleté děti. Školky by sice měly dávat přednost tříletým, ale pokud jim to kapacita dovolí, mohou vzít i menší ratolesti.

Čtyřicet tisíc dětí nemá místo ve školce. Exkluzivní data, ve kterých obcích chybí

V Praze některé oslovené dětské skupiny zatím pokles dětí nezaznamenaly. Například dětská skupina Klub Slunečnice v Letňanech je obsazená.

„Naše dvě dětské skupiny po 12 dětech jsou aktuálně zaplněné. Z MŠ v naší oblasti zatím žádnou velkou konkurenci vzhledem k dětem mladším tří let nepociťujeme, ale co není, může nastat v budoucnu. Spíše je nekomfortní, že v jedné oblasti operuje příliš mnoho dětských skupin. Ale pravda je, že v takovém případě rozhoduje kvalita,“ uvedla Martina Röhlichová, ředitelka Centra služeb rodinám s dětmi Kulíšek v Praze 5.

V dětských skupinách v Řepích ale nyní plno nemají. „Celková kapacita našich dětských skupin je 48 dětí rozdělených do dvou skupin. V současné době je však naplněno přibližně 30 míst, což odpovídá zhruba 62,5 % kapacity. Tento stav bohužel není dostatečný pro pokrytí všech provozních nákladů, a proto usilujeme o zvýšení počtu zapsaných dětí,“ uvedl Oleg Gricyk. „V poslední době jsme zaznamenali, že mnoho dětí od nás odešlo právě proto, že byly přijaty do státních mateřských škol,“ dodal.

Ve školkách dětí ubývá. Dětské skupiny vnímají jako konkurenci. „Dětské skupiny nám vypomáhaly v době, kdy byly velké převisy. Nyní jsou kvůli nenaplněnosti školek problémem,“ míní ředitelka MŠ Letenská na Malé Straně Jitka Matlasová.

Letos není školka plná, protože se podle její ředitelky projevil pokles porodnosti. „Děti mladší tří let přijímáme jen tehdy, když jsou narozeny v září nebo říjnu a mají v naší školce staršího sourozence,“ konstatovala Matlasová.

Rodí se málo dětí, nové školky budou „na obtíž“. Někde ale bude přetlak

MŠ Letohradská v Holešovicích přijala letos asi 35 dvouletých dětí. „Kapacitu máme letos naplněnou, ale je to jen taktak, převis je minimální,“ sdělila ředitelka Lenka Váchová.

Podle dat České školní inspekce byly školky v metropoli ve školním roce 2019/2020 naplněné z 92 procent. Loni činila jejich obsazenost o sedm procent méně. Ministerstvo školství predikuje, že příští rok budou školky plné z 82 procent. Počet dětí má klesat až do roku 2030. Prognóza uvádí, že následně vystoupá v roce 2034 na 77 procent.

Sousedské skupiny se neujaly

Sousedské dětské skupiny, které zavedla v květnu novela zákona, se v Praze neujaly. Možnost starat se o čtyři děti v domácnosti podle Úřadu práce dosud nikdo v hlavním městě nevyužil.

Do školky na zámek i do kontejneru. Obce zařizují místa pro děti, kde se dá

„Po posouzení žádostí již aktivně funguje celkem 27 sousedských dětských skupin. Nejvíce z nich otevřeli provozovatelé v Jihomoravském kraji, dále také ve Středočeském kraji a ve Zlínském kraji,“ sdělil František Bikár, PR referent Úřadu práce. Na udělení oprávnění čekají čtyři středočeské dětské skupiny.

Místa ve školce zajistí obce

Stát uložil obcím, že od příštího roku musí zajistit místo dětem od tří let ve školkách nebo dětských skupinách. Ty některé městské části provozují samy. Na svou novou povinnost jsou připravené. Vyjádřili se tak radní a mluvčí městských částí Praha 2, 3, 4, 7, 10, 11 a 12.

Praha 5 má podle vedoucí odboru školství Jany Korecké v posledních letech ve školkách volná místa. „V letošním roce se nám i díky masivní výstavbě a investicím podařilo navýšit kapacity mateřských škol,“ sdělila místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Praha sobě).

Proč demografové dramaticky burácejí o poklesu porodnosti a jak to politici vyřeší

Praha 8 má podle místostarosty Matěje Fichtnera (ANO) kapacity dostatečné, ale nerovnoměrně rozmístěné. Místa jsou na sídlištích a chybí v Karlíně a Libni. „Proto zde budujeme dětské skupiny, na které se nám podařilo získat i dotace z Národního plánu obnovy,“ uvedl Fichtner.

Loni se v Praze podle údajů Českého statistického úřadu narodilo 12 085 dětí a na jednu ženu připadá nejméně dětí v republice. Obyvatel Prahy přibývá, jde ale o důsledek migrace. Podle prognózy obyvatel a veřejné vybavenosti v Praze 2023-2025 od IPR se dětí v budoucnu narodí více.

„I přes relativně nízkou a jen mírně rostoucí hodnotu úhrnné plodnosti je vlivem vyššího počtu mladších žen patrný růst počtu narozených, tedy i celkového počtu dětí. Počet dětí ve věku tři až pět let by měl vzrůst do roku 2050 o 24 procent,“ stojí v prognóze.

Školky a dětské skupiny v hlavním městě

  • V Praze je 448 mateřských škol. Z toho 301 zřizují městské části. Mají kapacitu 40,4 tisíce míst.
  • Dětských skupin je v metropoli 323 s kapacitou 4,4 tisíce dětí. Některé zřizují městské části, většinu soukromníci a několik z nich firmy pro děti svých zaměstnanců.
  • Dětské skupiny při svém vzniku měly věkový průměr dětí kolem 2,3 roku, dnes se tento průměr snižuje.
  • Ve skupinách lze s dětmi pracovat individuálně, chodí jich tam totiž méně než do školky.
  • Docházení do zpoplatněné dětské skupiny vyjde měsíčně asi na pět tisíc korun nebo i více. Záleží na počtu dnů v týdnu.

Zdroj: IPR a Asociace provozovatelů dětských skupin

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Miroslav Veith

Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta....

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

10. listopadu 2025  14:18

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Protiteroristický koš se rozpadá.

vydáno 10. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.