Bezpečná cesta pro žáky. V Praze je 13 školních ulic, v centru o ně není zájem

Štěpánka Pavlína Borská
  13:02aktualizováno  13:02
Od půl osmé do devíti hodin se v metropoli každý všední den uzavírá 13 školních ulic. Rodiče sice své děti nedovezou přímo před dveře školy, nicméně auta se nezasekávají v zácpách a žáci jsou cestou do tříd ve větším bezpečí. Více jich také využívá MHD, chodí pěšky či jezdí na kole nebo koloběžce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Je pravda, že ve srovnání s Paříží nebo Londýnem, kde jsou stovky školních ulic, má Praha zatím co dohánět. V Česku je to stále relativně nové opatření, nejedná se o běžný úkon veřejné správy,“ prohlásila Eliška Vidomus ze spolku Pěšky městem. Dodala, že tato organizace v současnosti spolupracuje s policií na materiálu pro Besip.

Polovina dětí chodí do školy pěšky. MHD je až třetí, vyplývá ze sčítání

Nejvíce školních ulic se nachází v Praze 6. Tři z nich začaly fungovat letos v září. Podle mluvčího šesté městské části Marka Zemana mají s takovými ulicemi školy a rodiče dobré zkušenosti.

V Praze 7 jsou od roku 2023 tři školní ulice. „Z průzkumu, do kterého se na jaře 2024 zapojilo více než 600 rodičů z dotčených škol, vyplynulo, že zavedení školních ulic hodnotí pozitivně 73 % rodičů, kteří oceňují především zvýšení bezpečnosti dětí po cestách do škol. I díky této zpětné vazbě lze zhodnotit, že se tento projekt vydařil,“ konstatuje mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

„Ranní zácpy a nepřehledné situace před školami odpadly a rodiče, kteří v obavě o bezpečnost svých dětí raději volili variantu, že je do školy dovezou autem, už nemusí mít strach nechat je dojít ulicí ke škole samotné či v doprovodu kamarádů,“ vyzdvihl Vokuš.

V Praze 11 a 12 školní ulice nemají. Dvanáctá městská část podle své mluvčí Petry Svobodové zvažuje jejich zavedení u škol na Kamýku a v Komořanech.

Praha 5 podle mluvčí radnice Lucie Fialové přidání další školní ulice neplánuje. Praha 4 by naopak ráda své portfolium rozšířila. „Máme vytipovány dvě školy, a sice ZŠ Nedvědovo náměstí a ZŠ Jižní,“ řekl starosta čtvrté městské části Ondřej Kubín (ODS). Další školní ulici chystá také Praha 8. Podle radního pro dopravu Tomáše Slabihoudka (ODS) se připravuje před ZŠ Hovorčovická.

Školní ulice v Radotíně u soudu

V Radotíně zavedli školní ulici minulý rok. Několik lidí se obrátilo na městský soud, protože měli dojem, že omezuje jejich osobní svobodu. Soud jim ale za pravdu nedal. „S ulicí je spokojená drtivá většina obyvatel a návštěvníků školních areálů. Samozřejmě se najdou oponenti, kteří jsou nespokojeni s tímto řešením. Pokud bych to měl vyjádřit procentuálně, tak je to odhadem 95:5,“ vyjádřil se místostarosta Radotína Miroslav Knotek (ODS).

Školáci v ulicích. Řidiči musí dávat pozor, s prvňákem cestu natrénujte

Praze 10 se osvědčil projekt Školní plácek, který uzavíral ulici před ZŠ Solidarita pro kulturní a sportovní aktivity na tři týdny v září. Letos radnice na místě zavedla školní ulici a podle svého mluvčího Jána Troppa uvažuje o dalších. Praha 3 se před dvěma lety dotazovala základních škol, jestli o školní ulice mají zájem.

„U ZŠ Perunova rodiče školní ulici chtěli. Její zavedení je vázané na odstranění starých semaforů na křižovatce před školou, což měla v plánu TSK letos o prázdninách. Odložilo se to zřejmě na příští prázdniny a s tím i ta školní ulice,“ popsal radní pro dopravu Ondřej Rut (Zelení). „U ZŠ Jaroslava Seiferta se chceme pustit do úpravy formou taktického urbanismu – rozšířit prostor před školou a zredukovat parkování,“ dodal Rut.

Taktický urbanismus a umění

  • Taktický urbanismus se dá spojit s uměním. Před ZŠ Grafická je od června barevný asfalt art a místo parkovacích sloupků květináče.
  • Prostor se taky vyděluje výraznými barvami. Upozorňuje řidiče, že se tam pohybují děti.
  • Podle studie Asphalt Art Safety Study tato opatření snižují počet dopravních nehod až o 50 %. Uzavřené ulice otevírají možnosti, jak oživit prostor.
  • Děti ze ZŠ Jarov navrhly asfalt art. Od října pokrývá ulici, kam od rekonstrukce školy před 20 lety nesmějí auta.

Školní ulice tedy nepatří mezi jediná možná bezpečnostní opatření. „Ideální jsou stavební realizace, jako jsou zvýšené křižovatky, jejichž funkci mohou v mezičase suplovat zpomalovací prahy,“ vysvětlila Vidomus.

Školní ulice se nesetkaly se zájmem v Praze 1. Radní pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN) uvedl, že ve vytipovaných třech lokalitách jsou zatím proti školy i rodiče. Praha 2 školní ulice nemá. Městská část podle radního pro dopravu Tomáše Halvy (TOP 09) uplatňuje jiná bezpečnostní opatření. Snižuje maximální rychlost, zvyšuje přechody, instaluje antiparkovací sloupky, zpomalovací prahy a osazuje světla na frekventované přechody.

„V tomto kontextu je projekt školních ulic jen dílčím opatřením, které zásadně zasáhne do okolního systému dopravy a zahustí dopravu na jiných trasách školáků,“ domnívá se Halva. Podle Vidomus se ale nic takového dosud nepotvrdilo.

„Pro úplné ztotožnění se rodičů s projektem školní ulice je třeba nabídnout možnost parkování pro případ dovážení/odvážení dětí autem v souvislosti se školní výukou a zejména bezpečnou cestu z tohoto místa ke školní budově,“ píše se v závěrečné zprávě z pilotního provedení školní ulice, již zpracoval odbor dopravy magistrátu.

