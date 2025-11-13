Na platy učitelů chybí školám peníze, městské části je dorovnávají ze svých rezerv

Štěpánka Pavlína Borská
  12:12aktualizováno  12:12
Městským částem chybí peníze na platy některých učitelů, protože je stát dosud neposlal. Jedná se o pedagogy, kteří pracují v nově otevřených školách a školkách nebo v zařízeních, jejichž kapacita se navýšila. Například Praha 6 a 7 tak platí některé pedagogy ze svých úspor.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Praze 6 se v září ze staré budovy školky stala novostavba pro dalších 100 dětí, což znamenalo, že v ní začalo pracovat více pedagogů.

„Před chvílí, když jsem odesílala mzdy a chystala platby odvodů (splatnost 20. 11.!), jsem s hrůzou zjistila, že na účtu nám chybí peníze na pokrytí mezd a zákonných odvodů za tento měsíc. Náš mzdový rozpočet je stále nastavený na šest lidí, ale reálně už platíme 20 zaměstnanců. Navýšení rozpočtu na tento obrovský skok zkrátka nepřišlo,“ napsala ředitelka zmíněné školky místostarostce pro školství této městské části Marianě Čapkové (Praha sobě).

„Pokud to budeme muset zaplatit, vezmeme to z provozních peněz, školného a stravného. To by znamenalo, že od příštího týdne nebudeme mít na nákup potravin a běžný provoz. To prostě nesmíme dopustit,“ sdělila ředitelka.

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli penězům na regionální školství

Praha 6 podle Čapkové školce poslala ze svých rezerv milion korun. Tato částka pokryje platy za jeden měsíc. Čapková se domnívá, že městská část bude muset platy financovat pravděpodobně až do konce roku.

„Dostáváme se do situace, že aktivní městské části, které budují nové kapacity, budou bity na tom, že vytvořily nové třídy. Těm, kteří neotvírali nové kapacity, peníze chybět nebudou,“ prohlásila Čapková.

V Praze 6 má do příštího roku stát ZŠ Kocínka s osmi třídami a MŠ Červený vrch pro 100 dětí.

Děti učí úředníci i ajťáci. Bez praxe. Česku chybí dvanáct tisíc učitelů

Platy zaměstnanců nové školky hradí ze svého také Praha 7. „Obdobnou situaci jako Praha 6 řešíme u naší nové lesní školky, kterou jsme otevřeli v tomto školním roce. Platy musíme v tuto chvíli rovněž hradit z vlastních prostředků a předpokládáme, že tato situace bude trvat přinejmenším do konce letošního roku. Za toto období očekáváme náklady z rozpočtu městské části ve výši zhruba 400 tisíc korun,“ sdělil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Peníze pošleme, tvrdí Bek

Ministerstvo školství (MŠMT) na sociální síti X předevčírem ujistilo, že obce peníze dostanou. „Vláda na svém čtvrtečním zasedání (6. 11.) potvrdila, že všechny závazky vůči krajům a školám budou splněny v souladu se schváleným rozpočtem,“ napsalo MŠMT.

„Obavy nejsou namístě. Prostředky podle původního rozpočtu budou. Potřebná částka bude převedena do rozpočtu MŠMT. Rozpočtové opatření schválí vláda 19. 11. Školy obdrží finance včas a v plné výši,“ slíbilo ministerstvo.

ANALÝZA: Peníze, kapacity i změna oborů. Co vše čeká na nového ministra školství

Peníze ministerstvo posílá magistrátu a ten je rozděluje městským částem jako zřizovatelům škol. Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) věří, že peníze dorazí. „Když jsem mluvil s dosluhujícím ministrem Bekem, říkal, že se to samozřejmě schválí, že nastalo zpoždění na ministerstvu financí. Došlo ke zpoždění, ale peníze jsou narozpočtovány a přijdou,“ řekl Klecanda.

Ze státu na radnice

● Stát uložil městským částem, že od příštího roku musí zajistit místo dětem od tří let ve školkách nebo dětských skupinách.

● Na novou povinnost jsou připravené Praha 2, 3, 4, 7, 10, 11 a 12.

● „Vnímáme ze strany končící vlády tuto povinnost jako další z opatření, kterými zatěžuje obce bez toho, aby jim poskytla na její splnění dostatečnou finanční podporu,“ kritizoval změnu místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner (ANO).

● Praze 8 se nelíbí ani převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce. Podle Fichtnera nebudou peníze z rozpočtového určení daní stačit.

● „Kromě toho, že je peněz míň, než by mělo být, zvyšují se také povinnosti. A všechny kompetence si nechává ministerstvo školství,“ vyjádřil se k převodu radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS).

Školské odbory kvůli chybějícím penězům chystají vyhlášení stávkové pohotovosti. Více podrobností o této své akci oznámí dnes dopoledne na briefingu.

„Odbory reagují na vážný rizikový stav, kdy končící vláda podcenila a ignorovala rozpočtové opatření a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neobdrželo schválené prostředky ve výši 3,7 miliardy korun, určené na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025,“ uvedli odboráři. Pokud školy finance nedostanou, budou muset krátit své výdaje o 10 procent, tvrdí odbory.

Městské části budou od příštího roku platit nepedagogické pracovníky, jak určila novela školského zákona. Finance mají samosprávy získat z rozpočtového určení daní. To znamená z peněz, které vybere na daních stát a následně je přerozdělí krajům. Výše částky závisí na počtu žáků. Metropole platy nepedagogů ale dotovala už loni, kdy novela ještě neplatila.

Nemůžeme pracovat, útočí Babiš na Fialu. Vaše neschopnost, reaguje premiér

„Bohužel tabulkové platy jsou takové, za které bychom v Praze už nesehnali učitele ani nepedagogy. Dofinancování už probíhalo a nyní bude pokračovat v obdobné míře,“ uvedl dříve Klecanda.

Peníze v rozpočtu ministerstva chybí, protože se začátek platnosti novely o převodu financování nepedagogů o čtyři měsíce odložil. Nepedagogy dosud platí stát, takže rozpočet nedostačuje. O odklad žádaly obce, vláda ho schválila v březnu.

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný" fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Boj o Bedřišku. Příznivci kolonie obsadili střechu. Zabraňme eskalaci, vyzval Pavel

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  14:48

Výstava v olomouckém Muzeu umění odhaluje poklady sběratele Martina Součka

VĂ˝stava v olomouckĂ©m Muzeu umÄ›nĂ­ odhaluje poklady sbÄ›ratele Martina SouÄŤka

Obrazy, sochy, bibliofilské tisky i současné knihy o umění nabízí návštěvníkům Muzea umění v Olomouci výstava Revelatio, která čerpá ze sbírek bibliofila,...

13. listopadu 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Jasný případ bezpráví. Soud rehabilitoval i druhého rybáře zastřeleného na hranici

Walter Wawra mladší (uprostřed) u soudu v Břeclavi, kde se domáhal rehabilitace...

Okresní soud v Břeclavi ve čtvrtek rozhodl o soudní rehabilitaci rakouského rybáře Karla Benedikta. Muže zastřelili v roce 1956 českoslovenští pohraničníci, když společně s dalším rybářem Walterem...

13. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Bývalý starosta Golčova Jeníkova dostal u okresního soudu dvouletou podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký (ODS) dostal u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě dvouletou podmínku za zneužití pravomoci úřední osoby....

13. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Má tvar písmene U, je nakažlivé, může ho ovlivnit i hudba. Přinášíme 7 vědeckých faktů o sebevědomí

Stejně jako žárlivost je zrcadlem naší nedostatečné sebejistoty, nízkého...

Sebevědomí je klíčem k úspěchu, spokojenosti i zdravých vztahů. Ovlivňuje, jak vnímáme sami sebe, jak působíme na druhé i jak se rozhodujeme v zásadních chvílích života. Vědecké studie však ukazují,...

13. listopadu 2025  14:30

iHerb zahajuje globální sezónu dárků každoroční akcí Black Friday a Cyber Monday

13. listopadu 2025  14:29

O případné stavbě tří větrných elektráren rozhodnou v Lukově lidé v referendu

ilustrační snímek

O případné stavbě tří větrných elektráren budou v referendu 13. prosince rozhodovat obyvatelé Lukova na Znojemsku. Podle starosty Marka Langera (Za Lukov) je...

13. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  12:36

Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

O olomoucké vánoční trhy je opět velký zájem a to i přesto, že některé položky...

Vánoční trhy v Olomouci si každoročně nenechají ujít desítky tisíc lidí. Přijíždějí za jedinečnou atmosférou historického centra, ale také záplavou stánků. Letos jich bude na Horním a Dolním náměstí...

13. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Vánoční gala koncerty 2025 v Lichtenštejnském paláci

Soubor Parnas Ensemble

Čím si zpříjemnit advent a vánoční svátky? Odpočinek od starostí a navození sváteční atmosféry vám umožní Vánoční gala koncerty v Lichtenštejnském paláci, při nichž zazní hudba takových velikánů,...

13. listopadu 2025  14:12

Příbramští zastupitelé budou jednat o možné výstavbě na Fantově louce

ilustrační snímek

Příbramští zastupitelé projednají 3. prosince změnu územního plánu v oblasti Fantovy louky. Měla by určit, kde se může stavět a s jakým omezením, řekla ČTK...

13. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

