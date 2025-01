Sladovnu by mohl nahradit pivovar

Město plánuje oslovit pivovary, některý by mohl pomoci objekt opravit. „Stávající nájemce, který sladovnu provozuje, dostal od města výpověď na konci října. Nyní plyne roční výpovědní lhůta a následně objekt převezmeme. Letos bychom chtěli nalézt strategického partnera, který by sladovnu zrestauroval. Mohla by zde být například restaurace či minipivovar; případně i s ukázkou provozu,“ nastínil místostarosta Roman Šulc (Změna pro Kolín).