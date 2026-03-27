Slánská nemocnice dostavuje ortopedické sály, díky nim zvýší počet operací

Slánská městská nemocnice dostavuje ortopedické sály, jejich zprovoznění chystá na letošní červen. Prostory umožní zvýšit počet operací a nově dělat i totální endoprotézy ramenního kloubu. Další novinkou bude nové parkoviště, které nemocnice zprovozní na začátku května, odpověděl na dotaz ČTK ředitel nemocnice Štěpán Votoček.
Práce na sálech za více než 60 milionů korun začaly loni. Slánská ortopedie se věnuje hlavně artroskopii kolenních a ramenních kloubů a totálním endoprotézám kolenou a kyčlí. Provádí i další výkony a zajišťuje ošetření sportovních i běžných úrazů. K ortopedickým operacím nyní v nemocnici slouží jeden z gynekologických sálů.
"Po rozšíření provozu na dva operační sály dojde k rozšíření objemu operačních výkonů," uvedl Votoček. Nemocnice podle něj předpokládá, že počty výkonů narostou v případě totální endoprotézy kolenních a kyčelních kloubů na 650 až 700 za rok a v případě artroskopií na 1250 až 1300 za rok.
Náklady na stavbu nového parkoviště budou pět milionů korun. Další stavební investice letos nemocnice podle ředitele neplánuje. Minulý rok nemocnice zprovoznila dva nové chirurgické operační sály a dokončila modernizaci urgentního příjmu, celkově investice přesáhla 100 milionů korun. V roce 2023 nemocnice obnovila radiodiagnostického oddělení, kde je počítačový tomograf a magnetická rezonance.
Slánská nemocnice slouží pacientům z Kladenska a Mělnicka, ale třeba i z Lounska. V její spádové oblasti žije zhruba 100.000 lidí.