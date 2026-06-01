Slánská nemocnice v červenci spustí provoz nových ortopedických sálů

Slánská městská nemocnice v červenci spustí provoz nových ortopedických sálů, které postupně umožní až dvojnásobné zvýšení počtu operací, a to artroskopií i totálních endoprotéz. V plném provozu, kdy by se mělo operovat na obou sálech minimálně čtyři dny v týdnu, by mohly být letos v září. Čekací doba například na totální endoprotézu je ve Slaném přibližně půl roku, což je oproti řadě jiných nemocnic, kde se čeká rok i více, výrazně méně, řekl dnes novinářům primář ortopedického oddělení Štefan Dojcsán.
Do slánské nemocnice dojíždějí pacienti z Kladenska, Mělnicka, Lounska i z okolí, celkově tedy slouží 100.000 a v některých oborech i pro 120.000 obyvatel. Slaný má asi 17.000 trvale žijících obyvatel.
"Poptávka po ortopedických výkonech je v současné době vysoká ve všech věkových skupinách, především ve skupině seniorní. Jak populace stárne, jak se prodlužuje věk dožití, tak pacienti potřebují být pohybliví a ortopedi, obecně ortopedie, jim to umožňuje výměnou velkých kloubů," uvedl ředitel nemocnice Štěpán Votoček. Mezi mladšími sportujícími lidmi podle něj přibývá požadavků na jemnou artroskopickou operativu, jde především o traumata kolen, ale i jiných kloubů.
V případě totální endoprotézy kolenních a kyčelních kloubů plánuje primář ortopedie navýšení z přibližně 350 zhruba až na 600 operací ročně a v případě artroskopií přibližně na 800 ročně.
Podle starosty Slaného a krajského radního pro sociální oblast Martina Hrabánka (ODS) se v důsledku demografického vývoje do deseti let zhruba zdvojnásobí počet Středočechů ve věkové kategorii nad 80 let, a i proto nemocnice potřebuje právě taková oddělení, která se budou moci věnovat této skupině obyvatel.
Rekonstrukce začala minulý rok. Dříve byl na oddělení jeden sál, nyní jsou dva. Celkově stály více než 60 milionů korun. Kromě sálů přibylo také nové zázemí pro personál a celý komplex oddělení umožňuje efektivnější provoz včetně prakticky umístěných skladů i dekontaminační místnosti a splňuje moderní standardy.
Nemocnice v květnu otevřela nové parkoviště zhruba za pět milionů korun. Už loni zprovoznila dva nové chirurgické operační sály a dokončila modernizaci urgentního příjmu, celkově investice přesáhla 100 milionů korun. V roce 2023 nemocnice obnovila radiodiagnostické oddělení, kde je počítačový tomograf a magnetická rezonance. V příštím roce by podle ředitele nemocnice mohla začít přestavba nevyužívané ubytovny pro zaměstnance na stanici oddělení LDN se 20 lůžky.