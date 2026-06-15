Slánské Masarykovo náměstí i další prostranství oživila díla Jana Dostála

Slánské Masarykovo náměstí i další prostranství oživila nově instalovaná díla olomouckého sochaře Jana Dostála. Město tím pokračuje v tradici letních výstav ve veřejném prostoru, řekl dnes ČTK místostarosta Slaného Radek Vondráček (ANO).
Aktuální výstava je nazvaná Návštěva z vesmíru. Dohromady se ve Slaném představuje devět soch, šest přímo na Masarykově náměstí a další v jeho okolí. "Sochy budou ve Slaném do listopadu," uvedl Vondráček.
Dostál vyžívá při tvorbě především ocel. Jeho díla jsou často velkoformátová, představila se už v jiných českých městech i v zahraničí. Pro český pavilon na výstavě Expo 2020 v Dubaji vytvořil Dostál skulpturu nazvanou Mrak.
Některá díla z uplynulých výstav Slaný zakoupilo, ale podle místostarosty zatím není rozhodnuto, zda tomu tak bude i v případě některého z Dostálových děl. Loni město Slaný připravilo venkovní výstavu soch Michala Trpáka, předloni keramických děl Alexandry Koláčkové. Sochu autorky nazvanou Setkání dalo město trvale před 3. základní školu. Už dříve zůstala poblíž polikliniky socha ženy Figura, jejímž autorem je David Tureček.
V předcházejících letech byly ve Slaném též sochy Michala Gabriela, díla studentů několika ateliérů Akademie výtvarného umění a také tvorba Václava Fialy nebo kovové skulptury Čestmíra Sušky.