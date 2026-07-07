Slánské městské divadlo bude mít letos na podzim nové ozvučení. Nyní začaly úpravy technologií. Nahradí současné, které slouží už více než 20 let. Další modernizaci, která se bude týkat osvětlení, chystá město na příští rok. Ještě ji budou projednávat zastupitelé, řekla dnes ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
"Současná modernizace spočívá v obnově ozvučení," uvedla Krčková. V divadle přibudou nové reproduktory, odposlechy a další související technika. Nové technologie umožní zapojení moderních scénických technologií, a to nejen při divadelních představeních, ale například také při koncertech. Zvýší se kvalita ozvučení a zařízení budou kompatibilní s moderní technikou účinkujících. Práce jsou rozvržené tak, aby nezasáhly do plánovaných akcí. Celkové náklady budou téměř šest milionů korun.
Ve druhé etapě půjde o výměnu světel a pořízení nového světelného pultu. Náklady podle předpokladů přesáhnou tři miliony korun.
Základní kámen slánského divadla byl položen 24. června 1882 ve Wilsonově ulici. Stavba v novorenesančním stylu vznikla podle návrhu Jindřicha Fialky, dokončena byla 15. prosince 1883. Rozsáhlou opravu podstoupilo divadlo mezi lety 1999 až 2001.