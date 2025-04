Slaný bude patřit vlakům a autobusům

Na své si tak přijdou především fandové vlaků a autobusů, které budou vyjíždět celkem na pěti speciálních linkách nejen po městě Slaný, ale také k Bunkru Drnov, k Zooparku Zájezd, ke Skanzenu Třebíz a do Železničního muzea Zlonice, kde se ten den koná Slavnostní zahájení sezóny. Dopravu po kolejích pak zajistí České dráhy z Prahy do Slaného a zpět nebo ze Slaného do Peruce a do Loun a zpět, dále pak vyjede Výtopna mezi Slaným, Zlonicemi a Ctiněvsí, nebo také spěšný vlak Podřipská střela mezi Lovosicemi a Zlonicemi.