Slaný chce prodat nevyužitou barokní sýpku, zachová si vliv na její využití

Slaný chce prodat památkově chráněnou barokní sýpku v centru města, záměr schválili ve středu zastupitelé. Přibližná cena nevyužívaného objektu je zhruba deset milionů korun. Nového vlastníka bude hledat realitní kancelář. Vedení radnice si ale zachová vliv na budoucí využití historického objektu, řekla ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
Zastupitelé podpořili zahájení procesu, při kterém bude Slaný hledat kupce. Podmínky budou nastavené tak, aby sýpka sloužila účelu, který bude vedení Slaného považovat za vhodný pro historickou budovu a centrum města. "Město bude mít finální slovo," uvedla Krčková.
Město nemá pro sýpku využití v současných ani plánovaných projektech. Kromě nákladů na opravu by další výdaje představoval provoz historické budovy, který bývá oproti moderním stavbám obvykle dražší. Památková ochrana také brání zásadním úpravám budovy, proto jsou možnosti jejího využití omezené.
V centru Slaného už město minulý rok prodalo soukromému investorovi jinou sýpku, která také nebyla v dobrém stavu. Vzniknout by v ní měly kanceláře.