Slaný chce příští rok spustit projekt na úsporu energií v městských budovách

Slaný na Kladensku chce příští rok spustit projekt na úsporu energií v městských budovách. Využije metodu EPC (energetické služby se zárukou), kdy firma navrhne způsob, zajistí uskutečnění úsporných opatření a garantuje úspory. Vypsaný je tendr, který se týká například škol, divadla, městského úřadu, sportovní haly, plaveckého bazénu nebo veřejného osvětlení, odpověděla na dotaz ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
"Vybraný dodavatel navrhne a provede úsporná opatření a po dobu deseti let bude garantovat dosažené úspory energií," uvedla mluvčí. Zakázka se týká více než deseti budov, mimo jiné zimního stadionu, vlastivědného muzea či společenského centra Grand.
Náklady na opatření, mezi kterými bude například výměna osvětlení, instalace rekuperačních technologií, zateplení budov a další, budou v milionech korun. Přesná částka bude jasná po zpracování projektu. Výdaje město zaplatí postupně z peněz, které ušetří na nákladech na energie.
Metodu EPC využívá například i Středočeský kraj. Minulý rok hejtmanství informovalo, že v pilotních projektech kraj ušetřil na energiích víc, než předpokládal, a to o několik milionů korun. EPC projekty zahrnují přípravu, uskutečnění a dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků energeticky úsporných opatření.