Slaný kvůli komplikacím s harmonogramem znovu vypíše tendr na kulturní centrum

Slaný kvůli komplikacím s harmonogramem prací znovu vypíše tendr na kulturní a vzdělávací centrum, které vznikne v bývalém okresním domě. Dříve vybraná firma městu až během jednání po skončení výběrového řízení oznámila, že nemůže splnit podmínky, které byly v zadání zakázky. ČTK to v tiskové zprávě sdělila mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
Konkrétně se jednalo o podmínku proinvestovat 20 milionů korun do konce letošního května. Celková cena zakázky činila zhruba 148 milionů korun. Původní tendr město zrušilo a připravilo nový.
Původní veřejnou zakázku vedení města zveřejnilo loni v září. Podmínka dvacetimilionové investice do konce letošního května byla její součástí, důvodem byly dotační podmínky včetně možnosti navýšení evropské dotace. Po uplynutí zákonných lhůt požádalo město dodavatele o aktualizovaný harmonogram stavby, ze kterého následně vyplynulo, že hlavní stavební práce by začaly později a do konce května by bylo podle mluvčí možné proinvestovat pouze asi jeden milion korun.
"Město musí postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i dotačními podmínkami. Pokud se ukázalo, že jednu z klíčových podmínek není možné objektivně splnit, nebylo možné v původním řízení pokračovat," vysvětlil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).
Kulturní a vzdělávací centrum by mělo být největší letošní zahájenou investicí města. Vzniknout má moderní prostor pro knihovnu, kulturní akce i vzdělávací aktivity pro veřejnost. Okresní dům je památkově chráněný, jedná se o neorenesanční budovu z roku 1902. Navrhl ji architekt Jan Vejrych. Do roku 1918 v ní sídlilo Okresní hejtmanství Slaný. Později v ní sídlil Okresní úřad politického okresu Slaný a následně například úřad stejnojmenného správního okresu.
Město už obdrželo rozhodnutí o přidělení evropské dotace, celková podpora má dosáhnout 144 milionů korun.