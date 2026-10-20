Slaný povede koalice ODS, ANO, Sportovci, Volba pro Slaný a Naše Česko

Slaný na Kladensku povede koalice pěti politických uskupení: ODS, ANO, Sportovci - Unie pro sport a zdraví, Volba pro Slaný a Naše Česko. Koalice má 18 křesel v zastupitelstvu, které má 27 členů, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí slánské radnice Lucie Krčková. Dosavadní starosta Martin Hrabánek (ODS) by měl v čele města pokračovat, o konkrétním složení vedení města rozhodnou zastupitelé na ustavujícím zasedání, řekl dnes ČTK Hrabánek.
Ve volbách vítězné Lepší Slaný (STAN a KDU-ČSL), které ve volbách získalo devět mandátů, bude v opozici. ODS získala ve volbách sedm mandátů, ANO pět mandátů, Sportovci – Unie pro sport a zdraví čtyři mandáty, Volba pro Slaný a Naše Česko mají po jednom mandátu. Slaný má zhruba 17.000 obyvatel.
Mezi priority nové koalice patří zachování a další rozvoj městské nemocnice, příprava moderního domova pro seniory ve spolupráci se Středočeským krajem a investice do školství a veřejného prostoru. Společná dohoda podporuje i dostupné městské bydlení a pokračování rozvoje města v lokalitě Nové Dolíky. "Slaný má před sebou řadu zásadních úkolů. Ať už jde o investice do školství, zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy nebo veřejného prostoru, potřebujeme vedení, které bude schopné spolupracovat, rozhodovat a především své plány realizovat," uvedl Hrabánek.
Nové vedení města se také bude věnovat řešení parkování v centru města i na sídlištích, rozhodnutí o budoucnosti nefunkčního automatického parkovacího domu a také přípravě rekonstrukce autobusového nádraží a modernizace zastávek.
Mezi dalšími společnými plány jsou opravy chodníků, péče o městskou zeleň, obnova veřejných prostranství, bezpečnost, sport, péče o památky a odpovědné hospodaření.