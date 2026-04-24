Středočeské město Slaný spolu s Ústeckým krajem usiluje o zavedení přímých vlaků do Prahy, které by jezdily i do Loun. Výrazně by to usnadnilo a zrychlilo spojení. Nyní musí cestující přestupovat. Slaný má naplánované jednání se Středočeským krajem, který je objednavatelem veřejné dopravy. Vedení města počítá s tím, že by se na nákladech na přímé železniční spoje podílelo, řekl dnes ČTK místostarosta Slaného Pavel Rubík (ODS).
Podle Rubíka by provoz přímých spěšných vlaků bylo možné zahájit v příštích dvou letech. "Jde to udělat na stávající infrastruktuře," dodal místostarosta. Vlaky by podle něj sloužily nejen mnoha lidem, kteří denně dojíždějí ze Slaného či Loun do Prahy, ale i těm, kteří naopak dojíždějí do Slaného.
Využívání vlaků má podle Rubíka řadu výhod, kromě snížení dopravní zátěže na silnicích také pomůže řešit problém s nedostatkem parkovacích míst nejen v Praze, ale i ve Slaném.
Ústecký kraj dal zpracovat studii odborníky z ČVUT, podle které má trať 110 Louny – Slaný – Praha velký potenciál. Dokument počítá i s tím, že počet cestujících může v příštích letech výrazně růst – a to nejen kvůli zkrácení doby cestování, ale i demografickému vývoji. Záměr města Slaného na zrychlení vlakového spojení do Prahy podporuje i Svazek obcí Stodesítka.