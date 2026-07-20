Slaný v září spustí provoz dvou dětských skupin, zájem o zápis byl velký

Město Slaný na Kladensku spustí v září provoz dvou dětských skupin pro celkem 24 dětí. Poslouží především mladším dětem, hlavně od dvou let do čtyř let. Zájem o zápis byl velký, řekl dnes novinářům starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).
"Hranice dvou let byla úmyslně zvolená tak, aby se maminky mohly zapojit dříve do pracovního procesu," uvedl Hrabánek. Dodal, že celkové náklady na zřízení dětských skupin byly kolem 18 milionů korun, z toho přibližně 14 milionů korun pokryla dotace ministerstva práce.
Dětské skupiny sídlí v opravené budově bývalého modelářského střediska ve Smečenské ulici. Práce město spustilo loni na podzim a nyní končí poslední úpravy.
V uplynulém školním roce 2025/2026 se do slánských školek dostaly všechny tříleté děti, ale jen některé dvouleté. Město mělo podle starosty ještě donedávna mateřské školy s kapacitu navyšovanou díky výjimce, což už nebude potřeba. I když porodnost v Česku v posledních letech výrazně klesla, město počítá v některých částech s výstavbou domů, což by mělo pomoci udržet obdobný počet dětí ve městě jako v současnosti.
Ve Slaném jsou v současnosti čtyři školky zřizované městem. Jejich celková kapacita je téměř 500 dětí. Pro školní rok 2025/2026 se do nich celkem hlásilo 41 dětí mladších tří let, přijato z nich bylo 14. Kapacita nových dětských skupin by tedy měla pokrýt většinu poptávky.
Také například Mělník letos v září otevře novou budovu pro dětské skupiny ve Sportovní ulici. Poslouží 48 dětem, hlavně dvouletým.