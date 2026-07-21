Slaný znovu vypíše tendr na kulturní centrum v bývalém okresním domě

Slaný na Kladensku na konci července znovu vypíše zakázku na kulturní centrum v bývalém okresním domě. Původní tendr letos na jaře město zrušilo, protože vybraná firma po vyhodnocení oznámila, že nemůže splnit podmínky. Nový tendr, jehož hodnota zřejmě přesáhne 100 milionů korun, má upravené zadání. Pokud nenastanou komplikace, mohly by práce v bývalém okresním domě začít letos na podzim a trvat zhruba dva roky, řekl ČTK starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).
Původní veřejnou zakázku vedení města zveřejnilo loni v září. Kvůli dotacím byla její součástí podmínka proinvestovat více než 20 milionů korun do konce letošního května. V novém zadání není harmonogram tak přesně naplánovaný, protože se změnily i dotační podmínky.
Historická budova okresního domu je nyní nevyužitá a město společně s odborníky i veřejností zjišťovalo možnosti jejího využití. "Z anket a cílených rozhovorů i z projekčního posouzení vyšlo, že toto je asi nejlepší varianta, jak ten okresní dům využívat," vysvětlil Hrabánek.
V novém kulturním a vzdělávacím centru bude městská knihovna, moderní studovna i prostor pro pořádání přednášek, koncertů a dalších akcí pro veřejnost. Většinu nákladů město zaplatí z evropské dotace.
Neorenesanční okresní dům ve Slaném z roku 1902 je památkově chráněný. Navrhl ho architekt Jan Vejrych. Do roku 1918 v budově sídlilo Okresní hejtmanství Slaný, později Okresní úřad politického okresu Slaný a následně například úřad stejnojmenného správního okresu.