Podle informací MF DNES traktor nejdříve narazil do vrat vedoucích ke statku a poté srazil dítě, které se pohybovalo v jeho blízkosti.
„Ano, vše vše nasvědčuje tomu, že majitel menší traktor dostatečně nezabrzdil a ten se pak samovolně rozjel. Okolnosti případu budeme nyní zjišťovat,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.
|
Zranění sraženého dítěte by nicméně nemělo být podle záchranářů vážné.
„Přesto jsme pro něj raději poslali záchranářskou posádku s lékařem a současně i vrtulník. Dítě utrpělo pohmožděniny na noze a po ošetření bylo letecky transportováno do nemocnice v Motole. Bylo při vědomí, v ohrožení života není,“ sdělila MF DNES mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková.
