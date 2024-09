Slavné stavby a známá místa metropole

Vidět Pražský hrad je silný zážitek a byla by škoda se o něj připravit. Stejná škoda by ovšem byla nezamířit na blízký Nový Svět. Navštivte tuto malebnou čtvrť s křivolakými uličkami a malými domky, která vás na chvíli zavede do časů staré Prahy. Na Novém Světě žilo a stále žije hodně umělců. Najdete zde i jediné dochované roubené stavení v Praze s doškovou střechou – roubenku U raka.

Celý magazín

Přímo z Nového Světa můžete pokračovat procházkou Jelením příkopem – impozantní přírodní roklí mezi Pražským hradem a letohrádkem Královny Anny. U severní části Hradu jej překlenuje Prašný most, jehož valem prochází unikátní tunel pro pěší. Z původní štoly pro potok Brusnice ho na přelomu tisíciletí vytvořil arch. Josef Pleskot a získal za něj významná ocenění.

Z Jeleního příkopu se vydejte k renesančnímu letohrádku Královny Anny. Cestou se zastavte u Fíkovny – kamenná nezastřešená stavba, v níž bylo nedávno obnoveno pěstování fíkovníků, je stejně úchvatná jako výhled na Letnou, který toto místo nabízí.

Přes Chotkovy sady se vydejte směrem k Letenským sadům. Chotkovu ulici, která obě parkové plochy odděluje, překonáte po elegantní lávce pro pěší postavené dle návrhu světově uznávaného architekta Bořka Šípka, hlavního architekta správy Pražského hradu ve funkčním období prezidenta Václava Havla.

Letenské sady vyhledávají Pražané nejen pro relaxaci, ale i kvůli úchvatným vyhlídkám na Staré Město či Pražský hrad. Turisty zatím téměř neobjevená zůstává zdejší vodní nádrž z roku 2022. Koupání je zde ale pouze na vlastní nebezpečí.

Za pozornost stojí také Pražský metronom, pohyblivý sochařský objekt na podstavci bývalého Stalinova pomníku, nazývaný také Stroj času. Pokud podél něj sejdete na náměstí Edvarda Beneše a po Čechově mostě překonáte Vltavu, ocitnete se na prahu Starého Města. Jeho páteřní tepnou je nákupní bulvár – Pařížská ulice – výkladní skříň Prahy lemovaná butiky těch nejprestižnějších značek.

Pařížskou ulicí projdete do samého centra staré Prahy, na Staroměstské náměstí. Míjet přitom budete unikátní připomínku někdejšího židovského ghetta, Staronovou synagogu, jednu z vůbec nejstarších synagog v Evropě. Jen pár set metrů od ní, na opačné straně Pařížské, najdete muzeum alchymie. Sídlí v jednom z nejstarších domů v Praze v Haštalské ulici, kde prý skutečně v době Rudolfa II. existovala alchymistická dílna.

Na Staroměstském náměstí můžete obdivovat historické stavby, které jej obklopují. Z nich vyniká Týnský chrám i monumentální věž Staroměstské radnice, kde už více než 600 let měří čas a ukazuje pohyby nebeských těles Staroměstský orloj, nejstarší dosud fungující astronomické hodiny na světě. Vystoupejte na ochoz věže (po schodech nebo stylovým výtahem) a prohlédněte si historické jádro města z ptačí perspektivy.

Při návštěvě Staroměstské radnice určitě nevynechejte nově zrekonstruované přízemí. V obchodu se suvenýry, který se zde nachází, si můžete zakoupit výjimečný dárek z Prahy, který vedle řemeslné a výtvarné hodnoty přenese kus kouzla Prahy obdarovaným. Ať už jste v Praze poprvé, nebo sem jezdíte opakovaně, Praha má stále co nabídnout. Tipy, co v Praze vidět a zažít najdete na našich stránkách vprazejakodoma.cz.