Z dětského hřiště zmizela skluzavka, na které se zranil chlapec

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:12aktualizováno  18:12
Radnice Prahy 5 nechala odstranit skluzavku z dětského hřiště Okrouhlík na Smíchově, na které se zřejmě před několika dny zranil osmiletý chlapec. Městská část ji chce nahradit jinou skluzavkou vhodnější i pro menší děti.
Po úrazu malého chlapce na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově skluzavku uzavřeli. (5. května 2026) | foto: Petr Heřmánek, iDNES.cz

„V návaznosti na reakce a podněty návštěvníků hřiště na Okrouhlíku, které jsme obdrželi po úrazu chlapce, nahradíme skluzavku jinou, která bude vhodnější i pro menší děti,“ uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS). Odstraněná skluzavka měla být vhodná pro děti od osmi let.

Radní pro zeleň a veřejný prostor Lubomír Brož (ANO) doplnil, že radnice zadala vypracování dvou nezávislých posudků od certifikovaných znalců. „Aktuálně máme k dispozici první posudek, který říká, že skluzavka byla v pořádku,“ sdělil. Druhý posudek má mít městská část k dispozici v příštím týdnu.

Podle vyjádření matky chlapce zveřejněného v pondělí 4. května na Facebooku dítě při jízdě na zvlněné skluzavce nabralo vysokou rychlost a opakovaně tvrdě dopadalo na kostrč a páteř, což mu způsobilo zlomeninu dvou obratlů. Pod příspěvkem následně další lidé popsali i méně závažná zranění, která si na herním prvku přivodili.

Mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová v reakci uvedla, že úraz ze 4. května byl prvním případem, který správce hřiště evidoval. Dodala, že stav všech 63 dětských hřišť a sportovišť ve správě Prahy 5 městská část pravidelně kontroluje a každé hřiště navíc jednou ročně zkoumá odborná technická inspekce.

Skluzavku radnice přesto následně uzavřela a oznámila, že nechá preventivně prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích ve své správě. Daná skluzavka byla podle ní v pořádku.

6. května 2026

Z dětského hřiště zmizela skluzavka, na které se zranil chlapec

