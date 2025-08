„Je to první den, lidé si na to musí ještě zvyknout, takže jich pořád dost nastupuje předními dveřmi. Ale vidíte, že se tu fronty netvoří. Spoustu lidí už je při pátku stejně doma,“ řekl reportérce iDNES.cz k novému režimu řidič autobusu 361 na Smíchovském nádraží.

Třeba na Smíchovském nádraží nebo na Zličíně v pátek mnozí novinku zachytili až při pohledu na informační cedule v autobusech. Změna se týká téměř stovky denních a deseti nočních linek.

Změna se týká především linek z Prahy do okolních obcí, které mají více zastávek v hlavním městě. Autobusy na těchto linkách jsou nyní označeny cedulkou za čelním sklem a z boku u dveří s informací o režimu nástupu všemi dveřmi.

Do jednoho z vozů tu nastoupila dveřmi u řidiče také paní Alena.

„O změně jsem nevěděla, ale všimla jsem si, že má pan řidič cedulku na dveřích. Rozhodně to zrychlí nastupování. Třeba já tím pádem můžu nastoupit rovnou, protože mám průkazku a jedu v rámci Prahy jen do Lahoviček,“ řekla pro iDNES.cz jedna z cestujících.

Kterých linek se změna týká Denní příměstské : 300–429 (s výjimkou 305, 315, 345, 389, 392, 393, 395, 400–407, 410, 412, 413, 415–417, 420–428)

: 300–429 (s výjimkou 305, 315, 345, 389, 392, 393, 395, 400–407, 410, 412, 413, 415–417, 420–428) Regionální s již zavedeným režimem : 481, 484, 519, 705, 785, 801, 805, 823, 858

: 481, 484, 519, 705, 785, 801, 805, 823, 858 Noční linky: 951–961

„Nevěděla jsem to, ale určitě to nastupování usnadní,“ řekla na zastávce paní Jevdokia. O novince nevěděl ani pan Jiří, jenž ráno vyrazil ze Smíchova směrem na Dobříš. „Je to dobrý krok, aspoň budeme moci vyjet dříve,“ uvedl.

Svou první cestu v novém režimu dnes podnikly také cestující Monika a Marie. Obě se o změně dozvěděly z televizní reportáže. „Asi dvakrát to dávali v televizi. Je to takto naše první jízda, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Lístek si budeme kupovat u řidiče,“ uvedly ženy čekající na autobus směr Psáry.

Nástup všemi dveřmi do příměstských autobusových linek. (1. srpna 2025)

Ne všichni však tuto změnu v odbavení zcela vítají.

„Myslím si, že v tom bude guláš. Ti, co už jízdenku mají, nastoupí zadními dveřmi dříve než ti, kteří budou platit jízdenku u řidiče. Horší to bude pro starší generace, kteří si nedokážou koupit jízdenku z mobilu,“ řekla paní Jarmila.

Zrychlení celého provozu si pochvalují i samotní řidiči. „Nebudou se tvořit takové fronty a budeme moci ze zastávky vždy dříve odjet. Čas jízdy od první zastávky až po konečnou by to mělo zkrátit zhruba o šest minut,“ okomentoval řidič autobusu 317.

„Nadále je možnost koupit si jízdenku u řidiče. Pokud už jízdenku lidé mají například z automatu nebo přes aplikaci PID Lítačka, mohou kolem něj projít nebo nastoupit zadními dveřmi,“ uvedl mluvčí Pražské integrované dopravy Ropid Filip Drápal.

Věříte, že se novinka v podobě nástupu všemi dveřmi uchytí? Ano, zrychlí to odbavování 77 %(121 hlasů) Ne, přibude černých pasažérů a vrátí se to k nástupu pouze u řidiče 23 %(37 hlasů)

Pokud se novinka neosvědčí, zruší se

Novinka v odbavení cestujících má podle dopravního podniku přispět k rychlejší nástupu a zkrácení doby dojezdu. Počítá se i s tím, že se může zvýšit počet černých pasažérů. Do terénu vyrazí více revizorů. kteří budou moci udělovat vyšší pokuty než doposud.

Systém je podle Ropidu ve zkušebním režimu, který poběží do konce roku 2026. „O pokračování či rozšíření rozhodne zejména chování samotných cestujících (zda řádně platí jízdné). Pokud se systém neosvědčí, může být nástup všemi dveřmi zrušen i dříve,“ uvedl organizátor dopravy.

Cestující mohli do autobusů zadními dveřmi nastupovat naposledy během covidové pandemie před pěti lety. Tehdy naopak zůstávaly zavřené dveře u řidiče.