Nechceme čekat na další tragédii. Nebezpečný úsek u smíchovského nádraží dozná změn

Autor: herp
  14:22aktualizováno  14:22
Nepřehlednou lokalitu před smíchovským nádražím čekají úpravy. Například v lednu zde po vážném střetu s autobusem přišla žena o nohy, chodci přesto dál riskantně místem přecházejí mimo vyznačené trasy.
Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil ženu a amputoval ji obě nohy (15. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...
Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...
Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...
Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)
23 fotografií

„Mezi navrhovaná opatření patří například úprava zeleně, aby se místo stalo přehlednější, montáž zábradlí k východu z nádražní budovy, uzavření parkoviště z jedné strany,“ uvedl předseda dopravní komise Prahy 5 Jan Panenka po setkání zástupců dopravního podniku (DPP), ROPIDu, magistrátního odboru pozemních komunikací a drah a odboru dopravy městské části.

Návrhy se podle Panenky budou prověřovat s dotčenými orgány, aby mohlo vzniknout efektivní řešení.

Pohled na dopravní uzel u smíchovského nádraží z ptačí perspektivy.

„Situaci za hlavní město aktivně řešíme s městskou částí a dalšími subjekty (DPP, ROPID apod.), přičemž na místě se uskutečnilo šetření a v tuto chvíli připravujeme opatření, která by měla podobným situacím do budoucna v co největší míře zabránit,“ řekl pro iDNES.cz Tadeáš Provazník z tiskového oddělení pražského magistrátu.

„Bezpečnost chodců je pro nás absolutní priorita. Nechceme čekat, až se stane další tragédie,“ míní starosta Lukáš Herold (ODS), podle něhož je důležité prostor „zesrozumitelnit“.

„Na místě vznikly návrhy možných opatření, které by mohly pomoct tomu, aby chodci nevstupovali do míst, kam nemají, a v maximální možné míře využívali chodníky, přechody pro chodce a podchod,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.

Konkrétní návrhy neuvedl, nicméně až budou vyhodnocené, DPP bude veřejnost o řešení v kooperaci s dalšími dotčenými institucemi informovat.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

V lokalitě je komplikovaná dopravní situace. Intenzivně se tam totiž mísí frekventovaná tramvajová a autobusová doprava, jež zde má zastávky i točnu, auta, která mají nedaleko parkoviště s jednosměrným vjezdem, a do toho všeho tudy běžně míří chodci ve snaze zkrátit si cestu při přestupování.

Trasou určenou k přemisťování z autobusu na tramvaj nebo vlak a naopak je v tomto případě podchod ústící do nádražní budovy, která ale dobu přestupu prodlužuje. Podobně jako soustava přechodů. Přechod přímo spojující autobusovou točnu s nádražím nebo tramvajovým ostrůvkem chybí.

Místo častých incidentů

Místo častých incidentů

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

K využívání bezpečného podchodu a vyznačených přechodů vyzývá i policie. „Chtěli bychom poprosit všechny účastníky silničního provozu, a to nejen řidiče, ale právě samotné chodce, aby byli velmi obezřetní, používali místa určená k přecházení. Přechody pro chodce, které většinou tady v Praze jsou vzdáleny velmi krátce od sebe nebo pouze několik desítek metrů od sebe a jsou bezpečné,“ sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Tragédie nic nezměnila

Diskuzi o nebezpečném místě a riskantním chování řady chodců znovu rozvířila nehoda z 15. ledna, kdy žena po střetu s autobusem přišla o obě nohy.

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Jak na místě jen pár hodin poté zjistil reportér iDNES.cz, lidé navzdory tragédii v lokalitě dál riskují a nebezpečí, která jsou s místem už po dlouhou dobu spojená, dál ignorují. A potvrzují to i místní nebo živnostníci, kteří zde působí už roky.

„My jsme tady 27 let a za tu dobu už tady bylo takových nehod. Opravdu šílený,“ svěřil se reportérovi vlastník obchodu s květinami na smíchovském nádraží. „Autobusy mají co dělat, aby se tam otočily. Je to hrůza, ale je to všechno o lidech. Tady (ukazuje na místo venku před prodejnou, pozn. red.) bych dal ceduli zákaz přecházení. Já nevím, jak ty lidi donutit, aby přecházeli normálně,“ popsal situaci muž.

15. ledna 2026

Podle reportérových zjištění si přitom nebezpečnost riskantního přecházení chodci často uvědomují. Jedna z cestujících, která místem prochází skoro denně, mu řekla, že úsek pravidelně přechází, třebaže připouští, že je to nebezpečné.

Osobní zkušenosti s místem popsala i redaktorka iDNES.cz. „Denně jezdím ráno autobusem z Jižního Města na Smíchovské nádraží a odpoledne zpět a opakovaně jsem si všimla, že lidé přebíhají téměř bez rozhlédnutí také samotnou ulici Nádražní. Zřejmě spěchají na spoje, které právě ze Smíchova odjíždí,“ řekla.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

6. února 2026  15:52

Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...

Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...

6. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé...

6. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Žďár sází na energetickou soběstačnost. Modernizuje teplárnu, další vybuduje

Teplárna Jihlavská, kam bude ke spálení v multipalivovém kotli mířit odpad z...

Již v příštím roce má být Žďár nad Sázavou soběstačný v zásobování teplem. Tomu pomůže jak modernizace stávající Teplárny Libušín, tak i výstavba nového zařízení na okraji města. Zařízení s názvem...

6. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strakonice upraví sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského

ilustrační snímek

Strakonice zrekonstruují sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského. Stavba, která by měla skončit do poloviny roku, si vyžádá 8,5 milionu korun. U školy...

6. února 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Policie v Ústeckém kraji loni vyšetřovala deset vražd, všechny objasnila

ilustrační snímek

Policisté v Ústeckém kraji loni vyšetřovali deset vražd a pokusů o vraždu. Meziročně je to o šest méně. Všechny objasnili. Nejčastější zbraní bývá nůž. Počet...

6. února 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři

„Obžalovaní spolupracovali, doznali se a mají čistý trestní rejstřík a dobré...

Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim provedli troufalou loupež. Přepadli v domě muže, aby se zmocnili jeho vozu a vydali se k Baltskému moři...

6. února 2026  15:12

Muzeum regionu Valašsko připravuje ve vsetínském zámku Zámecký masopust

ilustrační snímek

Muzeum regionu Valašsko připravuje na 15. února ve vsetínském zámku Zámecký masopust. Nabídne ukázku tradic, folklorní vystoupení i tradiční dobroty, sdělil...

6. února 2026  13:25,  aktualizováno  13:25

Nazujte brusle a užijte si víkendovou zábavu na ledě v Metropoli Zličín

6. února 2026  14:55

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:12,  aktualizováno  14:46

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Jílovskému muzeu loni ubylo návštěvníků, pořádání akcí omezila rekonstrukce

ilustrační snímek

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy loni navštívilo 38.000 lidí, meziročně o 12,5 procenta méně. Za poklesem návštěvnosti je rozsáhlá rekonstrukce nádvoří a...

6. února 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Jihočeskému divadlu bude kvůli růstu platů chybět až 12 milionů Kč v rozpočtu

ilustrační snímek

Jihočeskému divadlu bude kvůli navýšení platů v kultuře chybět deset až 12 milionů korun ve schváleném rozpočtu na letošní rok. Pracovníkům v kultuře chce...

6. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.