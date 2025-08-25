Postup prací představilo v pondělí dopoledne vedení Správa železnic (SŽ) a ministerstva dopravy. „Jde o klíčovou stavbu pro dopravu ve směru na jih a jihozápad,“ řekl Martin Kupka.
Termín dokončení stavby je rok 2028. Rekonstrukce smíchovského nádraží začala před půldruhým rokem v úseku přibližně od Vltavy naproti Vyšehradu až po krajní výhybku berounské části stanice ve směru k Barrandovskému mostu.
„Nádraží získá zmodernizované nástupiště i jedno zcela nové, čtvrté, které budou využívat vlaky ve směru Zličín,“ řekl Jiří Svoboda, generální ředitel SŽ. Aktuálně dělníci rozestavěli například podchody směrem k Dobříšské ulici.
Ty jsou prodlouženy a budou zcela bezbariérové. Tudy za několik let budou moci lidé chodit například do parkovacího domu, jehož vznik se v okolí nádraží plánuje. Hotova je také již mj. hrubá konstrukce části lávky od Nádražní směrem k Dobříšské ulici.
V rámci projektu stavaři rekonstruují také trať provozní technologie. Renovací projdou i mosty přes Nádražní ulici či Hořejší nábřeží. V polovině září se podle Martina Kupky rozhodne o tom, co se dál bude dít s Vyšehradským mostem, který navazuje na obnovovanou trať od Smíchova.
Zásadní změny na Smíchově ale nekončí, nyní se soutěží projekt budoucího dopravního terminálu, jenž vyroste nad obnovenou stanicí. Terminál v několika úrovních propojí na jednom místě vlaky, metro, městské i regionální autobusy a tramvaj. Tato stavba by měla začít za dva roky.
Terminál mj. umožní autobusům najíždět od Nádražní k Dobříšské ulici. Již v současné fází výstavby stavbaři do areálu smíchovského nádraží umisťují pilíře pro jeho výstavbu. Obě stavby tak nebudou kolidovat.