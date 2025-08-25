Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Jan Bohata
  13:52aktualizováno  13:52
Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté zrenovují dvě, která jsou blíže u staničních budov.

Postup prací představilo v pondělí dopoledne vedení Správa železnic (SŽ) a ministerstva dopravy. „Jde o klíčovou stavbu pro dopravu ve směru na jih a jihozápad,“ řekl Martin Kupka.

Termín dokončení stavby je rok 2028. Rekonstrukce smíchovského nádraží začala před půldruhým rokem v úseku přibližně od Vltavy naproti Vyšehradu až po krajní výhybku berounské části stanice ve směru k Barrandovskému mostu.

Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. Na snímku ministr dopravy Martin Kupka. (25. srpna 2025)
Rekonstrukce smíchovského nádraží je v plném proudu. Rok a půl po zahájení modernizace postoupila, buduje se podchod a nová lávka. (25. srpna 2025)
31 fotografií

„Nádraží získá zmodernizované nástupiště i jedno zcela nové, čtvrté, které budou využívat vlaky ve směru Zličín,“ řekl Jiří Svoboda, generální ředitel SŽ. Aktuálně dělníci rozestavěli například podchody směrem k Dobříšské ulici.

Ty jsou prodlouženy a budou zcela bezbariérové. Tudy za několik let budou moci lidé chodit například do parkovacího domu, jehož vznik se v okolí nádraží plánuje. Hotova je také již mj. hrubá konstrukce části lávky od Nádražní směrem k Dobříšské ulici.

V rámci projektu stavaři rekonstruují také trať provozní technologie. Renovací projdou i mosty přes Nádražní ulici či Hořejší nábřeží. V polovině září se podle Martina Kupky rozhodne o tom, co se dál bude dít s Vyšehradským mostem, který navazuje na obnovovanou trať od Smíchova.

Nádraží západního střihu za 7 miliard. Praha vypsala tendr na smíchovský terminál

Zásadní změny na Smíchově ale nekončí, nyní se soutěží projekt budoucího dopravního terminálu, jenž vyroste nad obnovenou stanicí. Terminál v několika úrovních propojí na jednom místě vlaky, metro, městské i regionální autobusy a tramvaj. Tato stavba by měla začít za dva roky.

Terminál mj. umožní autobusům najíždět od Nádražní k Dobříšské ulici. Již v současné fází výstavby stavbaři do areálu smíchovského nádraží umisťují pilíře pro jeho výstavbu. Obě stavby tak nebudou kolidovat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Rostou nástupiště, podchody i lávka. Podívejte se na přestavbu smíchovského nádraží

Nový podchod i lávka vznikají v rámci rozsáhlé přestavby v areálu smíchovského nádraží. Na konci příštího roku pasažérům budou sloužit na smíchovském nádraží dvě nová nástupiště, stavaři poté...

25. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Vědci začali vkládat embrya téměř vyhynulých nosorožců do náhradních matek

Mezinárodní vědecký tým BioRescue začal v Keni vkládat uměle vytvořená embrya téměř vyhynulých severních bílých nosorožců do náhradních matek. Dosavadní tři...

25. srpna 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

25. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Pauza v Dejvicích. Výluka mezi Prašným mostem a Vítězným náměstím potrvá do neděle

Z důvodu opravy tramvajové trati je od pátku 22. srpna přerušen provoz tramvají v úseku Prašný most – Vítězné náměstí. Pauza v dopravě potrvá až do neděle 31. srpna. Jaké náhradní spoje můžete do té...

25. srpna 2025  13:33

Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

Výslechem svědků a poškozených pokračuje vyšetřování nedělního incidentu od Vraného nad Vltavou, kde podle policie muž zřejmě napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského...

25. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zájem o dotace na obecní obchůdky klesá, krámky zachraňují Vietnamci

Udržet v provozu malé vesnické prodejny, pomoci jim s úhradou energií, mezd a vybavení. To je cílem dotačního programu, kterým Karlovarský kraj letos opět podpoří obchůdky v odlehlých obcích. Zájem...

25. srpna 2025  13:32

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě...

25. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Kořeny v půdě, srdce ve dřevě

25. srpna 2025  13:18

Program brněnského JazzFestu doplnili čeští hudebníci Stivín, Pivec a Puttnerová

Program podzimní části brněnského JazzFestu doplnili po zahraničních hvězdách zástupci české scény, například mistr dechových nástrojů Jiří Stivín. Vystoupí...

25. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Hledaná 11letá dívka z M. Boleslavi se sama vrátila domů, je v pořádku

Hledaná jedenáctiletá dívka z Mladé Boleslavi se sama vrátila domů, je v pořádku. Policisté po ní pátrali od nedělního večera, kde její zmizení nahlásila...

25. srpna 2025  11:31,  aktualizováno  11:31

Náklaďáku za jízdy upadlo kolo a trefilo auto v protisměru, dva lidi se zranili

Upadlé kolo z nákladní soupravy trefilo v neděli u Návsí na Jablunkovsku protijedoucí vůz. Rozbilo čelní sklo a poranilo řidiče i jeho spolucestující na předním sedadle. Šoféra musel transportovat...

25. srpna 2025  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.