Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu a dva kraje. Netrvala ani tři dny

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:32aktualizováno  22:32
Více než dva dny platila nad Prahou a Středočeským krajem smogová situace. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji vyhlásil ve středu odpoledne kvůli nadlimitním koncentracím přízemního ozonu. Smogová situace vyhlášená ze stejného důvodu ve čtvrtek odpoledne pro Ústecký kraj byla odvolána rovněž.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Smogová situace skončila vydáním této informace,“ uvedl ČHMÚ v pátek před 22:00 ve vztahu k Praze a Středočeskému kraji.

Smogová situace souvisí s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření, řekl ve středu ČTK Vojtěch Umlauf z ČHMÚ. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku právě při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

V Ústeckém kraji platí smogová situace, lidé mají omezit fyzickou zátěž

Při nadlimitní koncentraci ozonu meteorologové doporučují, aby lidé při pobytu venku omezili fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Cyklista dnes večer zemřel po srážce s traktorem na Lounsku

Při dopravní nehodě u Chlumčan na Lounsku dnes večer po srážce s traktorem zemřel cyklista. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje dopravní a kriminální policie....

15. srpna 2025  22:48,  aktualizováno  22:48

Požár tělocvičny v Brně způsobil škodu odhadem 5,5 milionu korun

V brněnském Králově Poli dnes odpoledne hořela tělocvična. Požár, při kterém se nikdo nezranil, způsobil škodu odhadem 5,5 milionu korun. Příčinu vzniku požáru...

15. srpna 2025  22:47,  aktualizováno  22:47

Meteorologové odvolali smogovou situaci pro Prahu a dva kraje. Netrvala ani tři dny

Více než dva dny platila nad Prahou a Středočeským krajem smogová situace. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ji vyhlásil ve středu odpoledne kvůli nadlimitním koncentracím přízemního ozonu....

15. srpna 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

15. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  22:10

Rekordní teploty dnes naměřili na šesti stanicích v Jihomoravském kraji

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 15. srpen. Nejvyšší hodnotu naměřili...

15. srpna 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Rekordní teploty dnes naměřili na devíti stanicích na Vysočině

Na devíti meteorologických stanicích na Vysočině dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 15. srpen. Padl i rekord z roku 1952. Nejvyšší hodnotu...

15. srpna 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo

V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...

15. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Na trávníku v City Smíchov kavka jako učenlivý pták sbírala systematicky kousky plastů, které proti smyslu zelené plochy tam odložili nepořádní procházející lidé.

vydáno 15. srpna 2025  19:37

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie byl posvěcen poslední čtvrtá obnovená socha anděla na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí.

vydáno 15. srpna 2025  19:36

V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů

Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva...

15. srpna 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

V pískovně u Halámek na Jindřichohradecku se dnes utopil cizinec

V pískovně u Halámek na Jindřichohradecku se dnes utopil sedmadvacetiletý cizinec. Nalezli jej přivolaní policejní potápěči, kteří po něm odpoledne pátrali....

15. srpna 2025  17:49,  aktualizováno  17:49

V Plzni začal Festival na ulici se 150 účinkujícími,největší místní hudební akce

V centru Plzně začal devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími. Jedná se o největší hudební akci ve městě, letos se koná už její 32. ročník. Na čtyřech...

15. srpna 2025  17:41,  aktualizováno  17:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.