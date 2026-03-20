tramvaje po smrti dívky už zase vozí tragické skóre. Policie nastínila průběh nehody

Autor: pari, hock
  15:32aktualizováno  15:32
Do smutného stavu 0:1 se už v polovině března překlopil pomyslný duel v kampani Neskákej mi pod kola, kterým pražský dopravní podnik (DPP) rázným způsobem upozorňuje na tragické následky střetů tramvají a chodců. Některé soupravy toto skóre vozí poté, co pod koly tramvaje zemřela školačka z Břevnova.
Tramvaje DPP s potiskem upozorňujícím na kampaň Neskákej mi pod kola, která varuje před nebezpečím střetů se soupravami.(březen 2026) | foto: DPP

„Slova došla. V pátek 13. března 2026 došlo k tragické dopravní nehodě, kdy zemřela nezletilá dívenka pod koly tramvaje. Tato událost otřásla celým dopravním podnikem,“ napsal DPP na facebookový profil kampaně, kde zveřejnil také fotografii tramvaje s potiskem skóre.

„Myslíme na rodinu a blízké v této těžké chvíli,“ stojí dál v příspěvku.

DPP zároveň vyzývá rodiče, aby svým dětem opakovaly například nutnost rozhlížet se, nekoukat do mobilu, nemít nahlas puštěná sluchátka či nepřecházet bezprostředně za tramvají, protože zrovna může jet vůz z opačného směru.

Nehoda se stala v pražském Břevnově v Bělohorské ulici u zastávky Drinopol, nacházející se jen několik desítek metrů od Základní školy Marjánka, kterou dívka navštěvovala.

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

„Případ je stále ve vyšetřování. Podle prvotních informací měla dívka vyjít zpoza tramvaje, která stála v zastávce, a přecházet nebo přebíhat na druhou stranu přes kolejový svršek. Dívka si nevšimla tramvaje, která jela v protisměru, takže došlo k zachycení,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Tramvaj dívce způsobila zranění neslučitelná se životem a přes vyproštění zpod soupravy na místě zemřela.

Na dívku vzpomíná také základní škola, kam chodila. V budově na její počest vytvořila veřejně přístupné pietní místo. Místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková v reakci na nehodu uvedla, že vedení městské části navýší preventivní programy dopravní výchovy na školách.

Rozporuplné názory na kampaň

Pražský dopravní podnik loni evidoval celkem 72 srážek chodců s tramvajemi, což představuje meziroční pokles o 14,3 procenta. Ve většině případů, konkrétně v 82 %, se události obešly bez zranění nebo jen s lehkými následky. Těžká zranění utrpělo 16 sražených. Dvě nehody skončily smrtí chodce, stejně jako v předchozím roce.

Podle DPP ke zlepšení statistik srážek chodců s tramvajemi dlouhodobě přispívá také kampaň Neskákej mi pod kola, která funguje už několik let. Vedle skóre uvádějícího počet obětí v aktuálním roce nechal DPP před časem také polepit jeden autobus a tramvaj nápadným bannerem v čele s lebkou, který upozorňuje mimo jiné na dodržování přepravního řádu, a tím pádem bezpečné cestování v MHD. Na vozovkách lidé také mohou narazit na obrysy postav – fiktivních obětí.

DPP zkraje roku zveřejnila i několik loňských srážek chodců s tramvají. V záběrech se objevují frekventované zastávky jako Invalidovna, I. P. Pavlova, Nádraží Holešovice, Palmovka či Chmelnice.

Na kampaň panují různé názory. Podle řady lidí je taková údernost v pořádku, jiní jí vyčítají přílišnou drsnost a údajnou neúctu k obětem neštěstí.

„Dělat z této nešťastné události skóre jako u nějakého zápasu? Je to naprosto nechutné a odporné,“ zaznělo také v jednom z komentářů k aktuálnímu statusu na Facebooku.

Pražský dopravní podnik v roce 2022 reagoval na kritiku s tím, že o výsměch rozhodně nejde. „Není to rozhodně nějaký blahozpěv na tramvaje, že vyhrávají boj, právě naopak, je to snaha udržet remízu 0:0. Je třeba k tomu nepřistupovat jako k soutěži a už vůbec ne jako k neúctě k mrtvým,“ uvedla tehdy pro iDNES.cz mluvčí DPP Aneta Řehková.

„V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat ve zvýšené intenzitě,“ potvrdil zkraje roku člen představenstva a dopravní ředitel DPP Jan Barchánek.

Příliš drsné 0:2, kritizují lidé kampaň po úmrtí chodců pod tramvajemi

„Nemohou ale zcela nahradit výchovu dětí v rodinách a vzdělávání na školách v oblasti bezpečnosti provozu na komunikacích,“ dodal. Upozornil také na to, že loni DPP zaznamenal první smrtelný úraz dítěte za uplynulých 10 let.

„Hlavní příčiny srážek se pořád opakují: nerespektování elementárních dopravních pravidel (přebíhání na červenou; vstup na trať bez rozhlédnuti se), ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí (pozornost upřena pouze na displej telefonu často v kombinaci se sluchátky v uších),“ doplnil.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

Zámek v Rosicích na Brněnsku má nové návštěvnické centrum, pokračují další práce

ZĂˇmek v RosicĂ­ch na BrnÄ›nsku mĂˇ novĂ© nĂˇvĹˇtÄ›vnickĂ© centrum, pokraÄŤujĂ­ dalĹˇĂ­ prĂˇce

Zámek v Rosicích na Brněnsku zahájí letošní sezonu s novým návštěvnickým centrem a depozitářem. Památka má také opravené dvě ze čtyř fasád. Další práce budou...

Dálnice D1 je u Jihlavy ve směru na Prahu kvůli nehodě neprůjezdná

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině je u Jihlavy ve směru na Prahu neprůjezdná kvůli nehodě dvou aut. Nehoda se stala na 110. kilometru před 14:30. Na místě jsou...

20. března 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Biatlon mužů v Oslu: Hornig a další Češi dnes jedou poslední sprint sezony

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří rozjeli poslední sprint sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Češi zároveň hájí svou pozici v...

20. března 2026  16:47

Premiér Babiš svolává bezpečnostní radu. Ranní požár v Pardubicích může souviset s terorismem

Premiér Andrej Babiš

Páteční požár v průmyslovém areálu v Pardubicích by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara mohl mít souvislost s teroristickým útokem. Policie po možných pachatelích intenzivně pátrá a ministerstvo...

20. března 2026  16:47

Plzeň před začátkem sezony vyčistí relaxační park Mlýnská strouha v centru města

ilustrační snímek

Plzeň příští týden zahájí pravidelné jarní čištění Mlýnské strouhy, oblíbeného relaxačního místa v sadovém okruhu v centru města. Ve spolupráci s městskými...

20. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

OstravskĂˇ zoo spojuje manuly, doufĂˇ v posĂ­lenĂ­ populace tÄ›chto vzĂˇcnĂ˝ch koÄŤek

Samice malé kočkovité šelmy manul se v ostravské zoologické zahradě začala seznamovat s nově dovezeným samcem. Po několikadenním kontaktu přes bariéru byla...

20. března 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Mohlo by Vás zajímat

