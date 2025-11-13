„Krok byl učiněn na základě dlouhodobé žádosti Národního divadla, které upozorňovalo na to, že socha umělecky nekoresponduje s historickým a architektonickým kontextem divadla. Nutno dodat, že socha byla původně instalována pouze jako dočasná,“ uvedla Šnejdarová.
Dodala, že radní městské části o odstranění rozhodli také kvůli opakovaným projevům vandalismu, jako je zneužívání podstavce sochy jako odpadkového koše či dokonce toalety.
|
Dejte už Dalímu pokoj, říká jeho česká žačka Anna Chromý
Socha je podle Šnejdarové nyní v depozitáři Národního divadla, kde bude dočasně uskladněna. „Městská část Praha 1 aktivně jedná o vhodném místě pro její důstojné a trvalé umístění,“ doplnila.
Sochu vytvořila česká sochařka Anna Chromy (1940–2021), jejímž vzorem a mentorem byl Salvador Dalí. Pojmenovala ji Il Commendatore podle postavy z Mozartovy opery Don Giovanni, kterou má skulptura na počest její premiéry ve Stavovském divadle v roce 1787 připomínat.
Socha znázorňující zřasený plášť s chybějící postavou uvnitř je nazývána také Plášť svědomí či přezdívkami Smrtka nebo Nazgûl podle přízraků z díla anglického spisovatele fantasy J. R. R. Tolkiena. U budovy divadla dílo stálo od roku 2000.
Kontroverze její tvorbu provázejí dlouhodobě
Socha prázdného pláště je kromě Prahy umístěná také v Salcburku, Athénách a na dalších místech.
V minulosti byla v Praze od této autorky odhalena také socha skladatele Franze Schuberta v zahradě Lichtenštejnského paláce v Praze, sídla Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (AMU).
|
Zemřela česká sochařka Anna Chromy. Její díla zdobí Prahu, učila se u Dalího
Zatímco někteří odborníci její díla chválí, jiní je považují za kýč. Také umístění sochy na půdu AMU rozvířilo debatu. Poté, co došlo k darování sochy Franze Schuberta do vnitrobloku na Malostranském náměstí, se část akademické obce vysoké školy v protestním dopise vůči jejímu umístění ohradila.
Na Senovážném náměstí stojí její další dílo, čtyři postavy muzikantů na kašně, které vyjadřují poctu českým umělcům. Odborníci však i v tomto případě odsuzují údajné autorčino prvoplánové až kýčovité ztvárnění postav. Turisté jsou však z tohoto umění nadšeni. Často se u roztančených figurek, podobným strnulým pouličním umělcům, fotografují.