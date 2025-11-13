Odstranili sochu, která u Stavovského divadla budila rozpaky. Vytvořila ji žačka Dalího

Autor: kroc, ČTK
  15:52
Praha 1 nechala ve středu odstranit sochu nazývanou Il Commendatore či Plášť svědomí, která stála v Železné ulici před vchodem do Stavovského divadla. Informovala o tom mluvčí městské části Karolína Šnejdarová. Důvodem podle ní byla žádost ze strany Národního divadla, podle kterého plastika umělecky nekorespondovala s architekturou budovy. Radnice jedná o novém umístění sochy.
Sochařka Anna Chromy u svého díla Plášť svědomí. To od roku 2000 stálo u...

Sochařka Anna Chromy u svého díla Plášť svědomí. To od roku 2000 stálo u Stavovského divadla až do listopadu 2025 | foto:  Michal Šula, MAFRA

Socha skladatele Franze Schuberta v zahradě Lichtenštejnského paláce v Praze.
Kašna se čtyřmi bronzovými figurami nazvaná Čeští muzikanti je dílem sochařky...
Sochařka Anna Chromy u svého sousoší Hudba řek na pražském Senovážném náměstí.
Od roku 2000 stála u Stavovského divadla socha nazvaná Plášť svědomí sochařky...
6 fotografií

„Krok byl učiněn na základě dlouhodobé žádosti Národního divadla, které upozorňovalo na to, že socha umělecky nekoresponduje s historickým a architektonickým kontextem divadla. Nutno dodat, že socha byla původně instalována pouze jako dočasná,“ uvedla Šnejdarová.

Dodala, že radní městské části o odstranění rozhodli také kvůli opakovaným projevům vandalismu, jako je zneužívání podstavce sochy jako odpadkového koše či dokonce toalety.

Dejte už Dalímu pokoj, říká jeho česká žačka Anna Chromý

Socha je podle Šnejdarové nyní v depozitáři Národního divadla, kde bude dočasně uskladněna. „Městská část Praha 1 aktivně jedná o vhodném místě pro její důstojné a trvalé umístění,“ doplnila.

Sochu vytvořila česká sochařka Anna Chromy (1940–2021), jejímž vzorem a mentorem byl Salvador Dalí. Pojmenovala ji Il Commendatore podle postavy z Mozartovy opery Don Giovanni, kterou má skulptura na počest její premiéry ve Stavovském divadle v roce 1787 připomínat.

Líbí se vám socha Il Commendatore a rádi byste ji ve veřejném prostoru zase viděli?

celkem hlasů: 1779

Socha znázorňující zřasený plášť s chybějící postavou uvnitř je nazývána také Plášť svědomí či přezdívkami Smrtka nebo Nazgûl podle přízraků z díla anglického spisovatele fantasy J. R. R. Tolkiena. U budovy divadla dílo stálo od roku 2000.

Kontroverze její tvorbu provázejí dlouhodobě

Socha prázdného pláště je kromě Prahy umístěná také v Salcburku, Athénách a na dalších místech.

V minulosti byla v Praze od této autorky odhalena také socha skladatele Franze Schuberta v zahradě Lichtenštejnského paláce v Praze, sídla Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (AMU).

Zemřela česká sochařka Anna Chromy. Její díla zdobí Prahu, učila se u Dalího

Zatímco někteří odborníci její díla chválí, jiní je považují za kýč. Také umístění sochy na půdu AMU rozvířilo debatu. Poté, co došlo k darování sochy Franze Schuberta do vnitrobloku na Malostranském náměstí, se část akademické obce vysoké školy v protestním dopise vůči jejímu umístění ohradila.

Na Senovážném náměstí stojí její další dílo, čtyři postavy muzikantů na kašně, které vyjadřují poctu českým umělcům. Odborníci však i v tomto případě odsuzují údajné autorčino prvoplánové až kýčovité ztvárnění postav. Turisté jsou však z tohoto umění nadšeni. Často se u roztančených figurek, podobným strnulým pouličním umělcům, fotografují.









Akční letáky
Akční letáky

