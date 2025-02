Létající ženu v sukni strhl vítr. Socha nevydržela ve vzduchu, spadla na chodník

Socha ženy v sukni držící se deštníku dostála svému názvu. Utrhla se z drátu, na kterém visela. Místo vzlétnutí ale spadla na zem. „Podle našich informací nikdo zraněn nebyl,“ uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Celou událost řešil podle Seifertové přilehlý hotel Mosaic House, který redakce iDNES kontaktovala a čeká na odpověď. Server Pražská Drbna na facebookovém účtu zveřejnil fotografie spadlé sochy a dodal, že spadla vlivem větru.

Instalace Lehká nejistota visí mezi domy u hotelu Mosaic House od roku 2015. V rozměru přes 400 centimetrů se zde, jako donedávna létající žena, vznáší také socha muže s kufříkem s názvem Úředník.

Instalace se stejným názvem se poprvé objevila v roce 2012. Její součástí je kolem sedmdesáti soch, které Michal Trpák vytvořil pro kancelářskou budovu EBC Office center v Praze. V meziprostoru mezi starou a novou fasádou domu vznikly sochy z polyesterové pryskyřice ve dvou velikostech – 90 a 160 centimetrů.

V rozhovoru pro server Create IT dříve Trpák uvedl, že jedna z těchto soch váží kolem tří kilogramů. Sochy vznášející se v různých výškách vznikly mezi okny kanceláří. Účelem bylo podle webu Michala Trpáka navodit pocit z lehkosti letu, zároveň ale nejistotu z délky letu či přistání.

Sochy ve větším formátu, do nichž patří i ty v ulici Odborů, se autor rozhodl udělat po zhotovení prvních soch pro EBC. Nejprve bylo toto dílo vystaveno na náměstí Českých Budějovic a putovalo i za hranice, do Itálie a do Curychu.