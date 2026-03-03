Důvěřivého seniora přiměl utéct do Afriky a prodat byt. Manipulátor dostal pět let

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:22aktualizováno  14:22
Za trestný čin zavlečení poslal v úterý soud na pět let do vězení Patrika Sysla, který vylákal důvěřivého seniora do Afriky a pod smyšlenou legendou ho odtamtud přiměl prodat pražský byt. Osmadvacetiletý Sysel, který je upoutaný na invalidní vozík, komunikoval se šestasedmdesátiletým mužem přes internet pod falešnými identitami a přesvědčil ho, že mu někdo usiluje o život.

Soudy

Důchodce se nakonec v Gambii pokusil o sebevraždu. Verdikt není pravomocný, Sysel i státní zástupkyně si ponechali možnost podat odvolání.

Zavlečení se dopustí mimo jiné člověk, který někoho lstí přiměje, aby se z Česka odebral do jiného státu, případně ho odvrací od návratu do vlasti. Pokud to pachatel udělá v úmyslu získat pro sebe značný prospěch, tedy nejméně milion korun, hrozí mu pět až 12 let vězení.

Zmanipulovaný Čech přišel o miliony i byt, v Africe se pokusil o sebevraždu

„Opakovaně jsem se poškozeného ptal, jestli by i jinak opustil Českou republiku a prodal svůj byt. Rázně řekl, že ne. ČR opustil z obavy o svůj vlastní život,“ konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Petr Blažek. Poznamenal, že senior si prodejem bytu rozhodně nepolepšil, protože zatímco předtím žil v 3+1, nyní přebývá v plesnivé garsonce s vyššími náklady.

Soudce doplnil, že podle znalců má důchodce spíše nadprůměrnou inteligenci, avšak trpí výrazně sníženým kritickým myšlením, a to v souvislosti s cévním onemocněním, které v minulosti prodělal a které mělo dopad na jeho centrální nervovou soustavu.

Případ, na nějž dříve upozornil server iDNES.cz, se stal v letech 2022 a 2023. Zcestovalý Sysel používal při komunikaci se seniorem až 35 falešných virtuálních identit. Vymyslel si postavy George Kotka a jeho početných příbuzných a důchodci vnukl představu, že jej tato rodina pronásleduje a že usiluje nejen o jeho majetek, ale i život.

Nový trik podvodníků. Lidé nejprve posílají peníze skutečné neziskovce

Muž se pak pod Syslovým vlivem rozhodl utéct do Belize. Při přestupu v Bruselu jej ale úředníci nevpustili na palubu letadla, a tak se důchodce před domnělým nebezpečím nakonec skrýval v Maroku a Gambii.

Zoufalý muž poté prodal byt a částku 5,3 milionu korun převedl na účet, který byl Syslův. Sysel pak peníze dlouhodobě odčerpával pro svou potřebu. Když se po seniorově pokusu o sebevraždu do věci vložili policisté, dokázali zajistit zbývající zhruba dva miliony. Pachatel podle soudu o plánované sebevraždě věděl a nepokusil se ji odvrátit.

Policie varuje uživatele WhatsAppu. Útoku podlehl i Bělobrádek či Topolánek

Sysel se k trestné činnosti částečně přiznal, což patřilo společně s jeho dosavadním bezúhonným životem k polehčujícím okolnostem. Mezi okolnostmi přitěžujícími bylo to, že jeho činnost trvala dlouho a že si jako oběť vybral zvlášť zranitelného seniora.

Součástí verdiktu je i Syslova povinnost uhradit důchodci 3,3 milionu korun jako způsobenou majetkovou škodu a dalších 400 tisíc korun za psychickou újmu. Soud dnes obžalovaného ponechal ve vazbě kvůli obavě, že by se mohl skrývat před spravedlností. Navzdory tělesnému handicapu procestoval řadu zemí včetně Jižní Ameriky.

27. února 2026

Soudy

