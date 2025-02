Zdrogovaný muž surově ubil přítele, dostal 10 let. Místo vraždy ho odsoudili za opilství

Doležal se podle obžaloby v listopadu 2023 v areálu Nákladového nádraží Žižkov pohádal se svým třiatřicetiletým přítelem. Bil ho pěstmi a následně novodurovou trubkou do těla i hlavy. Útočil na něj i poté, co pouze bezvládně ležel. Když upadl do bezvědomí, udusil ho polštářem. Podle žalobkyně tak muže usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem.

Podle předsedkyně senátu se u hlavního líčení prokázalo, že Doležal opravdu takto svého přítele zabil. Útok byl podle ní surový a brutální, muž dlouho umíral a trpěl. Soud neuvěřil výpovědi obžalovaného, který tvrdil, že partnera napadl, ale polštářem ho nedusil.

Především na základě výpovědi znalkyně však trestní senát dospěl k závěru, že byl Doležal v době činu nepříčetný - měl zcela vymizelé rozpoznávací i ovládací schopnosti. „Do stavu se přivedl sám letitým úmyslným užíváním drog a s vědomím, k čemu to povede,“ uvedla Miklová.

Doležal podle ní od roku 2017 věděl, že má psychotickou poruchu. Vyhýbal se ale léčení, neužíval léky a nechtěl spolupracovat. Soudkyně mu uložila trest na samé horní hranici sazby za opilství. „Nepolehčovala mu žádná z možných polehčujících okolností,“ prohlásila.

Muž popíral konečnou fázi útoku a má trestní minulost. Za brutální vraždu mu hrozil až dvacetiletý trest vězení či výjimečný trest. Doležal je v současnosti kvůli prodělané mrtvici částečně ochrnutý.

Dlouhá rvačka

Muž na počátku hlavního líčení vypověděl, že se s přítelem popral. Rvačka trvala s přestávkami dvě hodiny. Vznikla podle něj kvůli tomu, že mu přítel ukradl občanský průkaz a chtěl ho prodat. Dokumenty mu podle jeho výpovědi někdo sebral již několikrát - nejméně sedmkrát v posledních dvou letech. Byl kvůli tomu vyhozen z práce a někdo mu vybíral peníze z účtu.

Také měl pocit, že si ho neustále někdo natáčí. Chtěl proto vědět, komu chce jeho partner občanský průkaz prodat. Po odpykání trestu by měl skončit v zabezpečovací detenci.

Nejprve se s mužem bil pěstmi, pak ve tmě nahmatal trubku. Po rvačce si podle něj přítel zakryl obličej polštářem a ztratil vědomí. Doležal několikrát uvedl, že události velmi lituje. Podle znalkyně trpěl po delší dobu bludnými představami.